Рассказали, что подорожало в ноябре больше всего

Больше всего выросли цены на овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. Фото: unsplash.com

В ноябре 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 1,3%, по сравнению с октябрем. С начала года инфляция составила 4,1%.

В годовом измерении потребительская инфляция в ноябре выросла до 3,8%. В октябре этот показатель составлял 2,6%, рассказывает finclub.net.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,4%. Больше всего выросли цены на овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло - на 9,4-6,3%. В то же время на 5,1% подешевели фрукты.

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Цены на крупы, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло выросли на 2,5-1,1%. Впрочем, стала дешевле свинина - на 1,1%.

Алкоголь и табачные изделия стали стоить на 0,8% больше, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда подешевела на 2,3%, обувь - на 2,8%.

Из-за повышения цен на газ на 26,7%, а также тарифов на отопление - на 8,6%, выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива (на 8%).

Цены на транспорт выросли на 0,9%, из-за подорожания топлива и масел - на 3,1%, а также автомобилей - на 0,7%.

Базовая инфляция в ноябре составила 0,7%, а с начала года - 4,2%. В годовом измерении она составила 3,9%.

Тарифы на электроэнергию планируют поднять с 1 января 2021-го. На 1-м этапе повышение может составлять 30%.