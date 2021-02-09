Рассказали, что будет с тарифами на тепло и горячую воду

Кабинет министров Украины, НКРЕКП Нафтогаз и мэры городов подписали Меморандум. Фото: unsplash.com

В Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до апреля 2021 года.

Кабинет министров Украины, НКРЕКП Нафтогаз и мэры городов подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в поставках тепла и горячей воды украинцам. Это должно стать предохранителем от повышения цен на такие услуги в текущем отопительном сезоне, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти - и центральной, и местной - это защита благосостояния украинцев", - написал премьер-министр.

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В Украине тариф на электроэнергию могут снова повысить 1 апреля 2021 года. Тариф могут установить на уровне 3,42 грн за кВт⋅год для тех, кто потребляет более 300 кВт⋅год.