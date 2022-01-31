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понедельник, 31 января 2022 19:12

Рада снова попытается уволить главу Фонда госимущества

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Рада снова попытается уволить главу Фонда госимущества
Сенниченко могут уволить с должности уже завтра. Фото: epravda.com.ua

Верховная Рада может во вторник снова рассмотреть вопрос об отставке Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщил журналистам глава ВР Руслан Стефанчук, передает "Укринформ".

27 января народные депутаты не смогли уволить Сенниченко с должности из-за технических неисправностей системы для голосований. После этого Сенниченко повторно написал заявление об уходе.

"Как только этот вопрос будет окончательно готов, он может быть вынесен. Он может быть вынесен и завтра... Как только мы будем видеть исправность техники и 226 голосов в зале, мы этот вопрос обязательно решим, потому что есть воля обеих сторон. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время", – сказал спикер ВР.

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Ранее Рада изменила календарный план работы, по которому депутаты начнут новую сессию 1 февраля, а затем соберутся в сессионном зале 15 февраля. То есть голосование за отставку главы ФГИУ может состояться либо завтра, либо уже с 15 февраля.

В ноябре 2021 Сенниченко написал заявление об отставке. Верховная Рада назначила Сенниченко на этот пост в сентябре 2019-го. По данным СМИ, причиной стала приватизация киевского завода "Большевик".
27 октября "Большевик" был продан на аукционе за 1,429 млрд грн. В торгах победил "Дженерал Коммерс". Компания занимается неспециализированной оптовой торговлей. Ее связывают с предпринимателями Василием Хмельницким, Андреем Ивановым и Алексеем Барановым.

Согласно оценке инвесткомпании Concorde Capital, реальная рыночная цена завода "Большевик" составляет по меньшей мере 4 млрд грн.

13 января 2022 стало известно, что суд арестовал 100% акций "Большевика". Арест на активы был наложен в рамках расследования возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации "Большевика"

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Дата
31
января

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