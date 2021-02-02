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вторник, 02 февраля 2021 16:10

Рада предварительно поддержала штрафы за нарушение грузовых перевозок

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Рада предварительно поддержала штрафы за нарушение грузовых перевозок
Законопроект предусматривает штрафы в размере 3 тыс необлагаемых минимумов. Фото: pexels.com

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3742, который регулирует вопросы осуществления габаритно-весового контроля на дорогах. Документ поддержали 308 народных депутатов.

Законопроект предусматривает штрафы в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан - 51 тыс. грн - за невыполнение габаритно-весовых требований, а также отказ от габаритно-весового контроля, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, ответственность за правонарушения правил безопасности несет грузоотправитель. Также предлагают штрафовать за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз. Штрафы будут достигать до 2 тыс. необлагаемых минимумов или 34 тыс. грн.

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Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей тянуть за собой штрафы:

- 100 необлагаемых минимумов - 1,7 тыс. грн - в случае превышения габаритно-весовых норм до 2% включительно;

- 300 минимумов - 5,1 тыс. грн - в случае превышения норм от 2% до 5%;

- 500 минимумов - 8,5 тыс. грн - в случае превышения норм от 5% до 10%;

- 1 тыс. минимумов - 17 тыс. грн - в случае превышения норм от 10% до 20%;

- 2 тыс. - 34 тыс. грн - в случае превышения норм от 20% до 30%;

- 3 тыс. - 51 тыс. грн - в случае превышения норм более чем на 30%.

Правительство определило категории транспорта, которые смогут бесплатно пользоваться будущими платными дорогами в Украине.

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