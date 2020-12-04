Рада планирует повысить штрафы для пешеходов-нарушителей в ночное время

В сумерках пешеход становится почти незаметным для водителя с расстояния в 35 м. Фото: pexels.com

В Верховной Раде предлагают повысить штраф для пешеходов за отсутствие светоотражающих элементов.

По новым правилам, пешеходы должны в темное время суток обязательно носить яркие браслеты или фликеры. Штраф за их отсутствие возрастет с 51 до 255 грн.

В сумерках пешеход становится почти незаметным для водителя с расстояния в 35 м. За 100 м его вообще не видно. Впрочем, наличие хотя бы одного светоотражающего браслета позволяет водителю увидеть человека и вовремя среагировать, рассказывает "Сегодня".

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В Научно-исследовательском институте медицины транспорта отметили, что выполнение этих требований позволит на 70% улучшить состояние безопасности дорожного движения и снизить аварийность.

Такие световые элементы стоят недорого - около 50 грн. Их можно купить в интернете.

С 1 декабря в Украине повысили прожиточный минимум. В то же время к нему привязаны большое количество тарифов, штрафов и административных сборов. С увеличением прожиточного минимума повышаются и эти платежи.