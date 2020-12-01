Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП

Автор: УНИАН Рада приняла документ №4439-д, разработанный профильным комитетом

Верховная Рада отсрочила обязательное применение РРО (регистраторов расчетных операций) для физлиц-предпринимателей.

Законопроект поддержали 319 народных депутатов.

Обязательное использование кассовых аппаратов перенесли на год - до 1 января 2022 года - для ФЛП 2-4 групп.

Документ исключает кэшбек - компенсацию покупателям, которым не выдали чек.

Отменяет штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Уменьшает список рисковых видов деятельности.

Привязывает все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в том числе лимит фискализации.

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3 ноября спикер Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП. Документ не поддержали в 1-м чтении. Повторное голосование 17 ноября тоже провалили. Несколько раз предприниматели выходили на митинг под здание Верховной Рады. Требовали, чтобы обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП перенесли.