Работу ломбардов будут регулировать по-новому - Верховная Рада приняла закон

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 648
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2349
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 981
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Просмотров: 1746
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2412
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1017
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1449
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1161
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2169
Фото
Все фото
16
13
6
4
3
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4293
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1566
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30546
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6768
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 90
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
четверг, 12 сентября 2019 15:22

Работу ломбардов будут регулировать по-новому - Верховная Рада приняла закон

  Комментировать
Работу ломбардов будут регулировать по-новому - Верховная Рада приняла закон
Функции регулирования ломбардов и бюро кредитных историй переходят в Национальный банк. Фото: list.in.ua

Верховная Рада в целом приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" - так называемый "сплит".

Теперь функции регулирования страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй переходят к Национальному банку, сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее эти функции принадлежали Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Теперь она будет регулировать только негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада приняла закон для украинских экспортеров

""Сплит" позволяет довести до логического завершения реформу финансового сектора, не ограничиваясь исключительно банками и распространяя требования прозрачности, надежности и эффективности и на небанковский финансовый сектор", - говорит глава НБУ Яков Смолий.

Закон предусматривает переходный период. К 1 июлю 2020 году Нацкомиссия передаст Нацбанку функции по регулированию рынков финансовых услуг.

"Сплит" в первом чтении Верховная Рада приняла еще в июле 2016-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работу ломбардов будут регулировать по-новому - Верховная Рада приняла закон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Погибла украинка, которая исполнила таран

Украинцы отличились под Веной

Немцы спасли пассажиров торпедированного корабля

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 35155
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 30225
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
8
 Просмотров: 25029
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 21690
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 2 Просмотров: 12654
Экономика
Стало известно, кто виновен в блокировании работы Юго-Западной желдороги – СМИ
Стало известно, кто виновен в блокировании работы Юго-Западной желдороги – СМИ Просмотров: 414
Уголь по Роттердам+ купить невозможно - ДТЭК Энерго
Уголь по Роттердам+ купить невозможно - ДТЭК Энерго Просмотров: 405
Рада приняла закон для украинских экспортеров
Рада приняла закон для украинских экспортеров Просмотров: 243
Когда доллар подорожает
Когда доллар подорожает Просмотров: 1008
Торговцев обязали установить кассовые аппараты
Торговцев обязали установить кассовые аппараты Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
5
Как создать миллион рабочих мест
4
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
2
Ведущая Людмила Барбир снялась в соблазнительной фотосессии
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 21681
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua