Работу ломбардов будут регулировать по-новому - Верховная Рада приняла закон

Функции регулирования ломбардов и бюро кредитных историй переходят в Национальный банк. Фото: list.in.ua

Верховная Рада в целом приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" - так называемый "сплит".

Теперь функции регулирования страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй переходят к Национальному банку, сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее эти функции принадлежали Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Теперь она будет регулировать только негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

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""Сплит" позволяет довести до логического завершения реформу финансового сектора, не ограничиваясь исключительно банками и распространяя требования прозрачности, надежности и эффективности и на небанковский финансовый сектор", - говорит глава НБУ Яков Смолий.

Закон предусматривает переходный период. К 1 июлю 2020 году Нацкомиссия передаст Нацбанку функции по регулированию рынков финансовых услуг.

"Сплит" в первом чтении Верховная Рада приняла еще в июле 2016-го.