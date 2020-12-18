Работники лабораторий получат "коронавирусные" доплаты и льготы

Правительство поддержало законопроект №4464, предусматривающий льготы и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.
В 1-м чтении и за основу проект поддержали 283 депутата, рассказывает Obozrevatel.
Повышение оплаты труда коснется таких профессий как бактериолог, вирусолог, биолог и т.п., которые предоставляют спектр медицинских услуг в лабораториях. Кроме доплат, такие профессионалы также получат социальные гарантии.
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А именно:
- обязательное страхование за счет владельца заведения здравоохранения;
- социальную помощь со стороны государства в случае потери трудоспособности, наступившая в связи с выполнением профессиональных обязанностей;
- сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск;
- льготные условия пенсионного обеспечения.
Заложенных в госбюджете-2021 средств недостаточно для обеспечения Программы медицинских гарантий.
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