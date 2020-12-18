Работники лабораторий получат "коронавирусные" доплаты и льготы

Изменения коснутся таких профессий как бактериолог, вирусолог, биолог. Фото: pexels.com

Правительство поддержало законопроект №4464, предусматривающий льготы и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

В 1-м чтении и за основу проект поддержали 283 депутата, рассказывает Obozrevatel.

Повышение оплаты труда коснется таких профессий как бактериолог, вирусолог, биолог и т.п., которые предоставляют спектр медицинских услуг в лабораториях. Кроме доплат, такие профессионалы также получат социальные гарантии.

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А именно:

- обязательное страхование за счет владельца заведения здравоохранения;

- социальную помощь со стороны государства в случае потери трудоспособности, наступившая в связи с выполнением профессиональных обязанностей;

- сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск;

- льготные условия пенсионного обеспечения.

Заложенных в госбюджете-2021 средств недостаточно для обеспечения Программы медицинских гарантий.