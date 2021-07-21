Работа: назвали высокооплачиваемые вакансии июля

В Киеве стоматологу готовы платить 100 тысяч гривен. Фото: pexels.com

Многие компании предоставляют украинцам возможность получать высокую заработную плату. Реализовать свой опыт не за границей, а дома.

Подобные вакансии можно найти на сайтах поиска работы, пишет The Point.

Стоматолог-ортодонт

Семейная стоматология в Киеве ищет в команду специалиста по ортодонтии с опытом работы от трех лет, умением работать с различными видами брекет-систем, проводить диагностику с помощью цефалометричного и антропометрические анализов. Иногда придется работать в субботу и воскресенье. Предпочтение отдают кандидатам со знанием английского языка. В то же время работодатель гарантирует полную занятость, официальное трудоустройство, заработную плату на уровне 100 тыс. грн и компенсацию 50% стоимости курсов повышения квалификации.

Менеджер по региональному развитию

Кондитерская корпорация ищет специалиста в Киеве. Это должен быть человек с высшим образованием, опытом работы не менее трех лет, управленческим опытом от 1 года, умением вести переговоры на уровне топ-менеджеров сети, опытом разработки стратегии продаж и знанием английского языка. Компания предлагает 100 тыс. грн зарплаты, официальное оформление на работу, медицинское страхование, бесплатные обеды.

Менеджер по продажам

Международная европейская компания ищет амбициозного менеджера по продажам в Киеве. Кандидат на должность должен знать русский, польский или английский языки. Также работать на аналогичной позиции от 6 месяцев. Заработную плату обещают на уровне 100-250 тыс. грн. Работать нужно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 в комфортном офисе у метро.

Руководитель отдела цифровых технологий

Специалист с профессиональным опытом работы в цифровом маркетинге по привлечению клиентов от трех лет нужен в Киев. Также это должен быть человек с опытом работы в динамическом цифровом агентстве или онлайн-бизнесе, опытом управления командой, пониманием платной рекламы. Работнику гарантируют медицинское страхование, оплачиваемый больничный и отпуск, заработную плату на уровне 112 тыс. грн и бонусы от компании.

Руководитель сети ресторанов

Сеть ресторанов в Мариуполе ищет руководителя, который будет управлять деятельностью 4-х ресторанов. Нужен профессионал с опытом работы в заведениях общественного питания от трех лет, опытом управления коллективом. Зарплата составляет 100-130 тыс. грн. Состоит из ставки и эффективности работы ресторанов.

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Руководитель отдела снабжения

Международный оператор мобильной связи приглашает в команду специалистов с опытом работы в сфере телеком на международном рынке. Также со знанием английского языка на высоком уровне. Работодатель предлагает 120 тыс. грн зарплаты, возможность удаленной работы или офис в Киеве.

Менеджер по работе с клиентами

Международная компания, выполняющая заказы европейских клиентов по продаже их товаров, ищет в команду специалиста со знанием немецкого языка, опытом работы на должности sales manager от 6 месяцев. Компания предлагает комфортный офис, заработную плату на уровне 100 тыс. грн. Работать нужно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Операционный директор

Американская торговая компания объявляет конкурс на должность в Киеве. Нужен кандидат с аналогичным опытом работы 5-10 лет, способен работать в сотрудничестве с различными организационными культурами и отделами, знанием английского. Возможны командировки. Компания предлагает 120 тыс. грн заработной платы, соцпакет.

В 2022 году в Украине планируют повысить минимальную заработную плату. Деньги найдут в государственном бюджете. За год ее планируют увеличить до 7700 грн, заявил министр финансов Сергей Марченко.