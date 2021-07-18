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В Украине повысят минимальную зарплату

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В Украине повысят минимальную зарплату
Минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн. Фото: pixabay.com

В 2022 году в Украине планируют повысить минимальную заработную плату. Деньги найдут в государственном бюджете.

За год ее планируют увеличить до 7700 грн, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "24 канала".

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенные расходы. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен", - отметил Марченко.

По его словам, эти деньги пойдут на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Также планируется увеличить пенсии и различные соцвыплаты, которые привязаны к росту прожиточного минимума.

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"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", - сказал министр.

Сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 6 тыс. грн., А почасовой размер - 36,11 грн. От 1 декабря 2021 она вырастет до 6,5 тыс. грн и 39,12 грн соответственно.

С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. Социальные выплаты зависят от его размера. Например, размер пособия по безработице составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

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18
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