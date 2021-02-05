Работа, которую можно быстро освоить: назвали топ-5 вакансий января

Украинцам предлагают работать фандрайзерами, колористами и ведущими.
Подборку необычных вакансий, обязанности которых можно освоить за достаточно короткий период времени, подготовили в robota.ua.
Фалафелье, работник зала в "Это фалафель, крошка!"
Вегетарианское кафе ищет коммуникабельных молодых людей. Идеальный кандидат: приветливый, неконфликтный, честный, аккуратный, способный работать самостоятельно; без вредных привычек, вегетарианец или веган; опыт работы - желателен. В обязанности будет входить: принимать заказы у гостей; собирать ролы и боулы с фалафелем и хумусом; поддерживать чистоту в зале.
Фандрайзер в "Сириус"
Приют для животных приглашает стать частью команды. Основные обязанности: поиск потенциальных доноров и коммуникация с ними; поиск и анализ фондов, предоставляющих различные гранты для животных; разработка предложений для доноров, партнеров. Требования к кандидату: высшее образование; навыки деловой переписки, написания грантовых заявок; опыт работы с донорскими организациями, социально-ответственным бизнесом, меценатами, благотворительность будет преимуществом.
Колорист
Компания, которая занимается продажей полиграфических материалов, объявляет конкурс на вакансию. Требования: опыт работы желателен, но не обязателен; умение быстро и качественно подобрать необходимый оттенок; желание учиться и развиваться. Обязанности: подготовка необходимых для работы материалов; подбор соответствующей текстуры и оттенка; создание необходимого образца.
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Ведущий квест-шоу в Questoria
Компании, которая специализируется на организации праздников и салонных игр, нужен ведущий для проведения мероприятий на локации "Форт Боярд". Требования: опыт работы не менее 1 года в сфере проведения мероприятий; умение общаться с детьми, заинтересовать, занять детей в свободное от проекту время; коммуникабельность, приветливость; приветствуется опыт работы со взрослыми.
Инструктор по боулингу в КРЦ "Місто"
Культурно-развлекательный центр приглашает на работу. Обязанности: встреча гостей; общение с гостями; обучение и помощь в игре. Требования: рассматриваются кандидаты без опыта работы. Личные качества: коммуникабельность; умение решать конфликтные ситуации; активная жизненная позиция; опрятный и ухоженный внешний вид.
Зарплаты 50 тыс. грн и более предлагают инженерам, бухгалтерам и технологам.
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