Работа для украинских заробитчан: каких специалистов ищут в Чехии

Традиционно наиболее востребованная среди трудовых мигрантов страна - Польша. Фото: unsplash

Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса.

Но Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией, пишет Obozrevatel.

Чаще всего украинцам предлагают работу на заводе, также востребованы водители.

Украинцам в Чехии предлагают работу:

- рабочие на завод;

- строители;

- водители категории С, Е;

- сварщики;

- монтажники.

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Какую работу ищут украинцы в Чехии:

- разнорабочие;

- сварщик;

- горничная;

- электрик

- водитель-дальнобойщик.

Из-за карантина и пандемии много украинских заробитчан вернулись в Украину. При этом после восстановления экономической деятельности ряд стран открыл вакансии для сотрудников из других стран, в том числе и Украины. Традиционно наиболее востребованная среди трудовых мигрантов страна - Польша.

В Украине финансовым директорам, стоматологам, топ-менеджерам готовы платить более 200 тыс. грн в месяц.