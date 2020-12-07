Работа для украинских заробитчан: каких специалистов ищут в Чехии

Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса.
Но Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией, пишет Obozrevatel.
Чаще всего украинцам предлагают работу на заводе, также востребованы водители.
Украинцам в Чехии предлагают работу:
- рабочие на завод;
- строители;
- водители категории С, Е;
- сварщики;
- монтажники.
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Какую работу ищут украинцы в Чехии:
- разнорабочие;
- сварщик;
- горничная;
- электрик
- водитель-дальнобойщик.
Из-за карантина и пандемии много украинских заробитчан вернулись в Украину. При этом после восстановления экономической деятельности ряд стран открыл вакансии для сотрудников из других стран, в том числе и Украины. Традиционно наиболее востребованная среди трудовых мигрантов страна - Польша.
В Украине финансовым директорам, стоматологам, топ-менеджерам готовы платить более 200 тыс. грн в месяц.
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