Prozorro меняет формат требований к бизнесу

С 3 декабря требования к участникам публичных закупок в Prozorro начнут переводить в электронный формат.
Об этом сообщает УНИАН.
"На первом этапе, 3 декабря, в электронный формат перейдут критерии, которые показывают, не нарушал ли участник публичных торгов антикоррупционное законодательство и не имеет ли он налоговой задолженности. Постепенно в электронный формат перейдут другие требования к участникам публичных закупок", - сообщили в Prozorro.
Речь идет о квалификационных критериях, которые показывают, имеет ли поставщик необходимую квалификацию для поставки того или иного товара или оказания услуги, выполнения работ.
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Будет определяться критерий предмета закупки, то есть насколько товар, работа или услуга, которые предлагает поставщик, соответствуют требованиям заказчика.
В Prozorro прогнозируют, что теперь потенциальные участники тендеров будут допускать меньше ошибок, которые сейчас могут приводить к отводу их от участия в аукционах. Это приведет к росту конкуренции на торгах.
Украинская система публичных закупок набрала 97,05 балла из 100 возможных и заняла первое место в рейтинге прозрачности публичных закупок.
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