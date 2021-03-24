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среда, 24 марта 2021 13:33

Прожиточный минимум украинцев хотят повысить: что изменится

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Прожиточный минимум украинцев хотят повысить: что изменится
Ни одну из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, уменьшать не будут. Фото: pixabay

Для украинцев планируют повысить размер прожиточного минимума и государственных социальных гарантий.

Для этого уже разработали ряд законопроектов, сообщают в Минсоцполитики.

В документах предусмотрены:

- новая методология определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий - минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов;

- внедрение базовых величин для расчета социальных выплат - надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий, стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат;

- введение базовой величины для денежных платежей, взысканий и базовой величины для административных сборов.

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Ни одну из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, уменьшать не будут.

В Минсоцполитики предлагают обеспечить ускоренное увеличение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:

- в 2022 году - на 14%;

- в 2023-м - на 15%;

- в 2024 году - на 25%.

В этом году в Украине вырастет минимальный прожиточный минимум для детей. В декабре прошлого года эту сумму для детей до 6 лет установили на уровне 1921 грн, для детей до 18 лет - 2395 грн. С 1 июля этого года эти суммы вырастут до 2013 грн и 2510 грн соответственно.

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