Проверки бизнеса: к кому в первую очередь придет налоговая

В этом году Государственная налоговая служба проверит 6288 компаний.
Общее количество проверок не изменилась с прошлого года, сообщают в Opendatabot.
Все запланированные рейды можно разделить на следующие группы:
- проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов - 462;
- проверки крупного, среднего и малого бизнеса - 3598;
- проверки финансовых учреждений - 209;
- проверки ФЛП - 1664.
Высокий риск проведения проверок имеют компании:
- в которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;
- имеющие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы;
- если сумма операций больше чем 5% от всего объема операций, но не менее 100 тыс. грн;
- о которых есть информация об уклонении от налогообложения;
- которые имеют признаки фиктивности;
- регистрация которых отменена в судебном порядке;
- в отношении которых установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение 2 налоговых периодов;
- находящиеся в розыске;
- которые признаны банкротами.
2020 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики предлагал отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса.
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