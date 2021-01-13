Проверки бизнеса: к кому в первую очередь придет налоговая

 
Ексклюзивы
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1638
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 441
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 837
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 324
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
Просмотров: 405
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 630
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1431
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2286
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1026
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3888
Фото
Все фото
7
7
5
14
3
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1638
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 315
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 324
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 306
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1197
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 10:38

Проверки бизнеса: к кому в первую очередь придет налоговая

  Комментировать

В этом году Государственная налоговая служба проверит 6288 компаний.

Общее количество проверок не изменилась с прошлого года, сообщают в Opendatabot.

Все запланированные рейды можно разделить на следующие группы:

- проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов - 462;

- проверки крупного, среднего и малого бизнеса - 3598;

- проверки финансовых учреждений - 209;

- проверки ФЛП - 1664.

Автор: Opendatabot
  Общее количество проверок не изменилась с прошлого года
Общее количество проверок не изменилась с прошлого года

Высокий риск проведения проверок имеют компании:

- в которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;

- имеющие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы;

- если сумма операций больше чем 5% от всего объема операций, но не менее 100 тыс. грн;

- о которых есть информация об уклонении от налогообложения;

- которые имеют признаки фиктивности;

- регистрация которых отменена в судебном порядке;

- в отношении которых установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение 2 налоговых периодов;

- находящиеся в розыске;

- которые признаны банкротами.

2020 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики предлагал отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проверки бизнеса: к кому в первую очередь придет налоговая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Вынесли приговор организаторам Голодомора

В России осудили группу украинцев

Сторонников независимости давили танками

Националистов приговорили к смертной казни

Начали вывозить на работу в Германию

Погибли 32 пассажира и спасатель

Самое читаемое
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 17802
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 12447
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 2 Просмотров: 10845
Посмотрел &quot;Квартал&quot; на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин 3 Просмотров: 10314
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 7102
Экономика
Зарплаты от 50 тыс: топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий
Зарплаты от 50 тыс: топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий
Инициативы и.о. главы Минэнерго Витренко "похоронят" рынок газа - эксперты
Инициативы и.о. главы Минэнерго Витренко "похоронят" рынок газа - эксперты Просмотров: 18
С завтрашнего дня бизнес будут штрафовать за клиентов без масок
С завтрашнего дня бизнес будут штрафовать за клиентов без масок Просмотров: 621
Гривна укрепилась к евро и доллару
Гривна укрепилась к евро и доллару Просмотров: 378
На сколько "упала" гривна в 2020 году
На сколько "упала" гривна в 2020 году Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Голосов: 25904
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть