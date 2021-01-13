Проверки бизнеса: к кому в первую очередь придет налоговая

В этом году Государственная налоговая служба проверит 6288 компаний.

Общее количество проверок не изменилась с прошлого года, сообщают в Opendatabot.

Все запланированные рейды можно разделить на следующие группы:

- проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов - 462;

- проверки крупного, среднего и малого бизнеса - 3598;

- проверки финансовых учреждений - 209;

- проверки ФЛП - 1664.

Автор: Opendatabot Общее количество проверок не изменилась с прошлого года

Высокий риск проведения проверок имеют компании:

- в которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;

- имеющие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы;

- если сумма операций больше чем 5% от всего объема операций, но не менее 100 тыс. грн;

- о которых есть информация об уклонении от налогообложения;

- которые имеют признаки фиктивности;

- регистрация которых отменена в судебном порядке;

- в отношении которых установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение 2 налоговых периодов;

- находящиеся в розыске;

- которые признаны банкротами.

2020 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики предлагал отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса.