Проведут индексацию пенсий для миллиона украинцев - кто получит

В июле проведут индексацию пенсий для 1 млн украинцев. В этом году в общем повышение получат 10,5 млн пенсионеров.

Автор: Елена Луценко На 1 апреля средний размер пенсии составляет 3725 гривен. За год вырос на 555 гривен

"Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 миллионов пенсионеров на 11 процентов. В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 миллиона пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере", - рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

На 1 апреля средний размер пенсии составляет 3725 грн. За год вырос на 555 грн.

На рассмотрение Рады внесен проект закона, которым восстанавливается индексация пенсий для всех категорий пенсионеров и устанавливается дата индексации пенсий - 1 сентября.

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"Я надеюсь на принятие этого законопроекта, ведь это позволит предусмотреть необходимые средства для проведения индексации пенсий в следующем году для всех категорий пенсионеров", - подытожила Лазебная.

С 1 июня около 700 тыс. работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий. В среднем пенсии вырастут на 170-180 грн, заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.