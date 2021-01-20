"Простите, но это же потери" - эксперт об украинских локдаунах

Если хотя бы одна накладная на миллион заблокирована, это означает, что в этой системе что-то не работает. Фото: unsplash

Весенний локдаун очень сильно ударил по бизнесу. В первую очередь по мелким предпринимателям. Было потеряно 700 тысяч рабочих мест, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

По его словам, во время карантина выходного дня много ресторанов, ночных клубов работали.

"Это провоцирует недоверие людей к государству. Когда принимаешь жесткое решение, ты должен или проверять и наказывать за невыполнение, или не надо вообще вводить ограничения", - говорит Григол Катамадзе.

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Экс-министр экономики Тимофей Милованов сказал, что во время январского локдауна Украина может потерять 0,3% ВВП и это в три раза меньше, чем весной.

"Проведу другую параллель. Три года назад ввели СМКОР (систему мониторинга критериев оценки рисков. - Gazeta.ua). Бизнес начал говорить о том, что блокируются накладные и он не может так работать. Тогдашний министр финансов Александр Данилюк говорил, что 0,01% блокируется. Я говорил, если хотя бы одна накладная на миллион заблокирована, это означает, что в этой системе что-то не работает и надо ее исправлять. Когда Тимофей Милованов говорит, что это намного меньше, я скажу: простите, но это же потери. Три месяца весной теряли, в январе будет, по его словам, чуть меньше. Но это потери", - рассказывает президент Ассоциации.

Полную версию беседы с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте в журнале "Країна".

В начале 2021 года 56% безработных составляли женщины, мужчины - 44%. Тогда на учете в государственной службе занятости находилось 459 тыс. украинцев.