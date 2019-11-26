Промышленные потребители позитивно оценили снижение цен на электроэнергию

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 531
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 882
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9396
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1557
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 981
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 918
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6138
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2637
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6138
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2637
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 522
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 10:56

Промышленные потребители позитивно оценили снижение цен на электроэнергию

  Комментировать
Промышленные потребители позитивно оценили снижение цен на электроэнергию
Усилиями правительства стабилизировались цены на рынке электроэнергии

Украинская промышленная компания "Интерпайп" и ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" позитивно оценили решение правительства Украины о снижении цен на электроэнергию для промышленных потребителей.

Об этом со ссылкой на заявления компаний сообщает БизнесЦензор.

"Интерпайп" приветствует усилия правительства, благодаря которым стабилизировались цены на рынке электроэнергии. Благодаря этим усилиям сегодня в Украине самая низкая цена в этом году", - сообщает "Интерпайп".

После запуска нового рынка электроэнергии в июне 2019 года стоимость электроэнергии для промышленных потребителей выросла на 22-27% в июле – августе.

"В период с июля по сентябрь компания ежедневно не могла купить на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) электроэнергию в полном объеме из-за отсутствия предложения даже со стороны поставщиков. В октябре – ноябре цена на электроэнергию снизилась на 25% относительно июля. Заявки компании на покупку электроэнергии покрываются в полном объеме", - сообщает "Интерпайп".

Главной причиной стабилизации цен, по мнению "Интерпайп", является наличие конкуренции на рынке, которая стала возможной благодаря импорту.

"Интерпайп" не импортировал и не импортирует электроэнергию, а покупает ее в Украине. Размер импорта не превышает 1%, но благодаря тому, что импорт возможен, украинский поставщик не злоупотребляет ценой. Он знает, если он необоснованно снова поднимет цену, у украинского потребителя будет возможность перейти на другого поставщика", - говорится в сообщении.

В свою очередь начальник управления закупки сырья администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Айко заявил, что "правительство Украины сдержало свое обещание – к ноябрю тарифы на электроэнергию для промышленности вернулись к июньскому уровню".

Компания напоминает, что после ввода новой модели оптового энергорынка платежи за электроэнергию у "АрселорМиттал Кривой Рог" и других промпредприятий выросли практически на 20%, что вызвало вал критики в адрес властей.

В середине августа Владимир Зеленский инициировал совещание в Офисе президента с участием всех заинтересованных сторон, в том числе промышленников. "Нас тогда заверили, что ряд мер помогут нивелировать такой резкий скачок цен, и в октябре промышленность сможет это ощутить. Сейчас по своим платежам мы видим, что правительство нас услышало", - отмечает Айко.

"Так, тариф на распределение электроэнергии с августа был уменьшен с 62,55 до 49,76 грн/МВт час, на ее передачу – с 347,43 до 311,14 грн/МВт час, а с сентября еще почти в два с половиной раза – до 116,54 грн/МВт час. Цена на РСВ (рынок на сутки вперед) тоже постепенно снижалась. Если в июле – октябре она колебалась в среднем от 1570 до 1630 грн/МВт час, то за 25 дней ноября опустилась в среднем до 1328,36 грн/МВт час", - сообщает "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Благодаря этим понижениям ценовые перекосы на энергорынке были устранены", - констатируют в администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог".

В свою очередь ПАО "Донбассэнерго" отмечает, что производство электроэнергии в 2019 году для Славянской ТЭС стало прибыльным. "Производство электроэнергии в 2019 году для Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" является прибыльным, фактическая рентабельность составляет 5,44%, но уменьшена по сравнению с плановым показателем на 1,92%", - говорится в сообщении компании.

БизнесЦензор
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Промышленные потребители позитивно оценили снижение цен на электроэнергию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Объявили военное положение

Минеральную воду открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 32032
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 27892
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 17865
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 16470
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 14940
Экономика
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
3
 Просмотров: 234
Объем импорта э/э из РФ - это отказ от месячной добычи угля Львовско-Волынского бассейна - эксперт
Объем импорта э/э из РФ - это отказ от месячной добычи угля Львовско-Волынского бассейна - эксперт Просмотров: 18
Новые 5 грн появятся до конца года
Новые 5 грн появятся до конца года Просмотров: 306
Доллар стоит дешевле всего с января 2016-го
Доллар стоит дешевле всего с января 2016-го Просмотров: 945
Почему украинцы часто меняют работу
Почему украинцы часто меняют работу Просмотров: 279
Больше всего комментируют
11
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 22462
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua