Промышленность дотирует тарифы на электроэнергию для населения на 50 млрд грн в год – СМИ

"Низкая цена электроэнергии для населения - это на самом деле иллюзия". Фото: Газета ВРЕМЯ

Из-за перекрестного субсидирования промышленность "дотирует" население на 50 млрд грн в год, но в конечном итоге большую часть разницы в тарифах оплачивает население, покупая продукцию предприятий, в цены которой заложены т.н. дотации.

Об этом идет речь в материале "Апострофа" "Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?"

Издание напоминает, что тарифы на электроэнергию для населения в Украине самые низкие в Европе. Но низкие тарифы – это иллюзия, поскольку население оплачивает разницу в тарифах для промышленности и населения, покупая произведенную предприятиями продукцию, в цену которой она заложена.

"Низкая цена электроэнергии для населения – это, на самом деле, иллюзия. Все равно мы платим за более высокие тарифы для промышленности. Делаем это, покупая изготовленную предприятиями продукцию, в цену которой заложены расходы, понесенные для поддержания низкого тарифа для населения. И здесь нет разницы, идет речь о товарах или об услугах, так как для их производства везде используется электричество", - отмечается в материале.

По информации "Апострофа", при текущем годовом уровне потребления электроэнергии отечественная промышленность как бы "дотирует" население на примерно 50 млрд грн в год, давая людям возможность пользоваться низкими тарифами. В то же время в конечном итоге население оплачивает большую часть этой разницы в тарифах.

"Большая же часть этих денег, которые мы как бы "недоплатили" при ежемесячных расчетах за коммунальные услуги, ложится на наши же плечи в виде завышенных отпускных и розничных цен. По оценкам экспертов, отмена перекрестного субсидирования замедлит их рост на примерно 0,5% в год. Это существенно – по итогам 2019 года инфляция вряд ли превысит 5%, значит, можно будет убрать десятую часть роста цен", - сообщает "Апостроф".

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и промышленности, и тарифы для населения неизбежно вырастут.