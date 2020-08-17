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вторник, 18 августа 2020 21:10

"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости

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&quot;Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло&quot;: как изменилась Украина за годы независимости
Украина празднует 29 годовщину провозглашения Независимости 24 августа 2020-го. Фото: unsplash.com

За годы независимости Украина потеряла индустриальный, промышленный, научный, инновационный потенциал. С другой стороны, не все так плохо, как на самом деле могло быть, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

"Украинское общество до сих пор остается разобщенным. Одна из причин - острое чувство социальной несправедливости, когда 90% богатств страны работают в интересах 1% населения. Мы имели предпосылки, чтобы создать кластерную модель развития экономики. Однако из страны, которая производила самолеты и ракеты, превратились в страну, которая экспортирует кукурузу, подсолнечное масло и железную руду. Отсюда и экономическая бедность и трудовое рабство. Люди выживают от зарплаты до зарплаты. Существует безумная трудовая миграция", - говорит экономист.

По его словам, власти нужно решить, какую промышленную политику реализовывать в государстве.

"Типы промышленных политик надо применять в зависимости от региональной специфики. Например, в Киеве, Харькове есть возможности наращивать промышленный потенциал - создать биотехнологические, фармацевтические кластеры на пересечении медицины, сельского хозяйства, биологии. В юго-восточных регионах страны нужно создавать индустриальный потенциал на базе традиционных отраслей экономики, которые будут востребованы всегда. Политика сокращения отставания от наиболее развитых стран подойдет западным областям, где есть возможность открыть малые и средние промышленные предприятия в сфере производства электротехники, химии", - объясняет Кущ.

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Добавляет, что за годы независимости, в отличие от соседней Беларуси, Украине удалось создать квази рыночную экономику. Она может противостоять кризисам.

"Состоялось первичное перераспределение капитала - граждане стали собственниками своего жилья. Правда государственную собственность в свое время перераспределили в пользу олигархов. Кроме того, остается нерешенным вопрос в земельной сфере. Сейчас надвигается беспрецедентный по масштабам экономический кризис. В то же время наши граждане уже смогли выработать устойчивость к кризисам во время 2008, в 2014 годов. С другой стороны, каждый кризис становится экономически сложнее, усиливается сырьевая зависимость страны", - подытожил экономист.

В этом году будут отмечать 29-ю годовщину провозглашения Независимости Украины. Соответствующее постановление и акт приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только собственные Конституция, законы и постановления правительства.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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