Программа сотрудничества МВФ и Украины завершилась

В рамках программы Украина получила один транш из трех. Фото: УНИАН

Краткосрочная программа сотрудничества Международного валютного фонда и Украины stand-by завершилась 17 февраля 2020 года.

Ее утвердили 18 декабря 2018 года, сообщает "Інтерфакс-Україна".

В рамках программы Украина должна была получить три транша МВФ на общую сумму около $3,9 млрд в течение 14 месяцев. Однако поступил только один - около $1,4 млрд. Деньги перечислили после подписания соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину едет миссия МВФ: подробности

Второй транш ждали весной прошлого года. Но правительство не выполнило условий фонда. Кроме того, в Украине проводили парламентские и президентские выборы.

После формирования нового правительства Украина начала переговоры о новой программе сотрудничества. Миссия фонда несколько раз посещала Киев.

Украина проводит активные переговоры с МВФ о новой кредитной программе сотрудничества. Контракт рассчитывают заключить на 3 года. Предусмотренное финансирование - $5,5 млрд. Чтобы новая программа МВФ заработала, ее должны утвердить на заседании Совета директоров фонда. Пока заседания не было, потому что Украина не выполнила ряда требований для сотрудничества с МВФ.