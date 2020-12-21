Прогноз: что подорожает в новом году

Потребительская корзина украинцев не соответствует европейскому стандарту потребления. Фото: pexels.com

На прошлой неделе в Украине заметно подорожали продукты традиционной потребительской корзины. Цены выросли на фрукты и овощи, хлеб, масло, сахар и яйца. О причинах Gazeta.ua рассказал экономист Алексей Кущ.

"Больше всего подорожали яйца - почти вдвое. Но их стоимость будет расти и дальше. В начале следующего года возрастет стоимость хлеба. Причины - дорожает газ, растет минимальная зарплата, стоимость хлебобулочных изделий вырастет на 20-30%", - говорит экономист.

Впрочем, на другие основные продукты ожидать резкого скачка цен не стоит.

"Масло почти исчерпало рост цены может еще добавить 2-3 грн. Гречка подорожала в полтора раза и уже дорожать не будет. Молоко, сахар - аналогично", - рассказал Кущ.

Одна из причин подорожания продуктов - сезонное повышение цен.

"Единственное, что сдерживает цены - это отсутствие действенной социальной политики. Уровень платежеспособности населения не повышается. Это служит своеобразным "якорем" для роста цен", - рассказывает Алексей Кущ.

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По словам эксперта, большую роль играет специфический формат инфляции в Украине - бифляция, или двойная инфляция.

"Например, некоторые товары, которые зависят от кредитной активности или инвестиционного спроса бизнеса, могут наоборот дешеветь. Параллельно с этим стоимость социальных продуктов очень мощно растет. Это искажает общую картину и не дает точных данных по уровню инфляции", - пояснил экономист.

Он отметил, что потребительская корзина украинцев не соответствует европейскому стандарту потребления. Она больше похожа на азиатскую или африканскую, ведь большой процент занимают именно социальные продукты питания.

"Это товары, спрос на которые растет с ростом цены. Например, муку, соль, масло, яйца, хлеб, крупы, макароны. Этим пользуются торговые сети. Они с периодичностью от 3 до 6 месяцев провоцируют ценовые всплески на определенные категории товаров. Несколько месяцев назад это была гречка, которая подорожала в 1,5-2 раза. Сейчас это яйца, стоимость выросла с 2 грн/шт до 3 - 3,50", - говорит Алексей Кущ.

Экономист отмечает, что определенное влияние также имеют внешние рынки, где цены на определенные продукты также растут. Отсутствие контроля со стороны государства за социальными товарами приводит к монопольному искажению цен.

"Фактор внутреннего урожая мог бы влиять на экспорт сырья, если бы государство регулировало экспорт урожая. Экспортеры вывозят практически все сырье на внешние рынки: до последнего зернышка, до последнего литра масла. Если государство будет ограничивать экспорт, внутренний рынок не обеспечит нужный уровень спроса и цена упадет. Но сейчас внутренний рынок не играет никакой роли. Все что можно продать на нем будет продано, но по цене не меньше, чем на внешних рынках", - подытожил эксперт.

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По словам экономиста инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Ярмака, прогнозировать цены на январь сейчас довольно трудно. Потому что они меняются почти каждый день.

"На стоимость овощей и фруктов влияют колебания температуры воздуха, осложнения логистики, сбои в поставках. Задержался груз импортных томатов на один день, и имеем стремительный рост цены. А потом такое же падение. Как правило после праздников цены снижаются и держатся невысокими пару недель. Нет причин считать, что будет иначе. В этом году мы имеем большие запасы практически всех овощей", - добавил Ярмак.

Последние недели в Украине дорожают фрукты. В частности, мандарины, апельсины, яблоки.