 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 27
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 333
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2340
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1881
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1710
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 630
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1080
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1755
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 882
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 324
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5265
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 630
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 16:00

Прогноз: что подорожает в новом году

  Комментировать
Прогноз: что подорожает в новом году
Потребительская корзина украинцев не соответствует европейскому стандарту потребления. Фото: pexels.com

На прошлой неделе в Украине заметно подорожали продукты традиционной потребительской корзины. Цены выросли на фрукты и овощи, хлеб, масло, сахар и яйца. О причинах Gazeta.ua рассказал экономист Алексей Кущ.

"Больше всего подорожали яйца - почти вдвое. Но их стоимость будет расти и дальше. В начале следующего года возрастет стоимость хлеба. Причины - дорожает газ, растет минимальная зарплата, стоимость хлебобулочных изделий вырастет на 20-30%", - говорит экономист.

Впрочем, на другие основные продукты ожидать резкого скачка цен не стоит.

"Масло почти исчерпало рост цены может еще добавить 2-3 грн. Гречка подорожала в полтора раза и уже дорожать не будет. Молоко, сахар - аналогично", - рассказал Кущ.

Одна из причин подорожания продуктов - сезонное повышение цен.

"Единственное, что сдерживает цены - это отсутствие действенной социальной политики. Уровень платежеспособности населения не повышается. Это служит своеобразным "якорем" для роста цен", - рассказывает Алексей Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцам будет стоить накрыть стол на Новый год

По словам эксперта, большую роль играет специфический формат инфляции в Украине - бифляция, или двойная инфляция.

"Например, некоторые товары, которые зависят от кредитной активности или инвестиционного спроса бизнеса, могут наоборот дешеветь. Параллельно с этим стоимость социальных продуктов очень мощно растет. Это искажает общую картину и не дает точных данных по уровню инфляции", - пояснил экономист.

Он отметил, что потребительская корзина украинцев не соответствует европейскому стандарту потребления. Она больше похожа на азиатскую или африканскую, ведь большой процент занимают именно социальные продукты питания.

"Это товары, спрос на которые растет с ростом цены. Например, муку, соль, масло, яйца, хлеб, крупы, макароны. Этим пользуются торговые сети. Они с периодичностью от 3 до 6 месяцев провоцируют ценовые всплески на определенные категории товаров. Несколько месяцев назад это была гречка, которая подорожала в 1,5-2 раза. Сейчас это яйца, стоимость выросла с 2 грн/шт до 3 - 3,50", - говорит Алексей Кущ.

Экономист отмечает, что определенное влияние также имеют внешние рынки, где цены на определенные продукты также растут. Отсутствие контроля со стороны государства за социальными товарами приводит к монопольному искажению цен.

"Фактор внутреннего урожая мог бы влиять на экспорт сырья, если бы государство регулировало экспорт урожая. Экспортеры вывозят практически все сырье на внешние рынки: до последнего зернышка, до последнего литра масла. Если государство будет ограничивать экспорт, внутренний рынок не обеспечит нужный уровень спроса и цена упадет. Но сейчас внутренний рынок не играет никакой роли. Все что можно продать на нем будет продано, но по цене не меньше, чем на внешних рынках", - подытожил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали причины неожиданного падения цен на свинину

По словам экономиста инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Ярмака, прогнозировать цены на январь сейчас довольно трудно. Потому что они меняются почти каждый день.

"На стоимость овощей и фруктов влияют колебания температуры воздуха, осложнения логистики, сбои в поставках. Задержался груз импортных томатов на один день, и имеем стремительный рост цены. А потом такое же падение. Как правило после праздников цены снижаются и держатся невысокими пару недель. Нет причин считать, что будет иначе. В этом году мы имеем большие запасы практически всех овощей", - добавил Ярмак.

Последние недели в Украине дорожают фрукты. В частности, мандарины, апельсины, яблоки.

Автор: Алёна Гаранжа
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прогноз: что подорожает в новом году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Показали 180 картин Марии Примаченко

Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения

В Европе впервые провели операцию под наркозом

Расстреляли украинскую разведчицу

Взрыв разрушил часть многоэтажки

"Наш дорогой ребенок" - открыли радиоактивный элемент

Идеальный половой акт длится до 13 минут

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 25930
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 17021
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 10872
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 8253
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 5778
Экономика
В Украине вырастут тарифы облгазов: когда и на сколько
В Украине вырастут тарифы облгазов: когда и на сколько Просмотров: 513
Сравнили стоимость салата Оливье в Украине и Польше
Сравнили стоимость салата Оливье в Украине и Польше
 Просмотров: 846
Как и для кого хотят упростить получение субсидий
Как и для кого хотят упростить получение субсидий Просмотров: 225
Экосистема Concord Fintech Solutions - это партнерство вместо конкуренции - Елена Соседка
Экосистема Concord Fintech Solutions - это партнерство вместо конкуренции - Елена Соседка Просмотров: 36
Как получить компенсацию от коммунальщиков за некачественные услуги
Как получить компенсацию от коммунальщиков за некачественные услуги Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
2
Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря
1
Зеленский назвал условия для изменения Конституции
Голосов: 25775
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть