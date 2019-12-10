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вторник, 10 декабря 2019 17:55

Проект о реструктуризации "зеленого" тарифа вернет инвестиции в Украину - NBT

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Проект о реструктуризации &quot;зеленого&quot; тарифа вернет инвестиции в Украину - NBT
Вице-президент по корпоративным финансам норвежской компании NBT Торстен Йенсен прокомментировал законопроект №2543. Фото: avrianhorizons.in.ua

Сейчас у нас есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть возобновляемую энергетику вперед, использовать возможность для привлечения инвестиций в Украину.

Об этом входе встречи с автором законопроекта №2543 Людмилой Буймистер (фракция "Слуга народа") в Европейской бизнес ассоциации заявил вице-президент по корпоративным финансам норвежской компании NBT Торстен Йенсен.

По его словам, сегодня большинство проектов в сфере возобновляемой энергетики поставлены на паузу из-за невозможности привлечения финансирования. Такая ситуация сложилась из-за неопределенности будущего отрасли, считает Йенсен.

"Мы поддерживаем этот проект закона. Мы поддерживаем большинство условий этого законопроекта. Я хочу акцентировать внимание, что он является компромиссным. Мы вместе работали над ним. Сейчас у нас есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть этот рынок вперед, использовать возможность привлечения инвестиций в Украину", – отметил инвестор.

Он напомнил, что его компания вложила в украинскую экономику 400 млн долларов, а подобные инвесторы в возобновляемую энергетику способны помочь выполнить поставленные цели по привлечению инвестиций в экономику Украины.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта, народный депутат Леся Василенко, предложенный членами комитета по экономическому развитию законопроект №2543 позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

РБК-Україна
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