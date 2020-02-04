Продуктовая корзина: что можно купить на 30 евро в разных странах

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 801
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 720
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5139
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1161
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5544
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1323
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2700
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1584
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1620
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
Фото
Все фото
20
5
5
6
3
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Видео
Все видео
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 603
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 441
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3213
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1440
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1512
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 18:40

Продуктовая корзина: что можно купить на 30 евро в разных странах

  Комментировать
Продуктовая корзина: что можно купить на 30 евро в разных странах
На месяц украинская семья тратит на продукты питаня почти 4 тыс. грн.Фото Оксаны Матченко

Украинцы, живущие за границей, показали свои продуктовые корзины. Закупали продукты на 30 евро в разных странах.

Норвегия

"Продукты здесь дорогие. Килограмм красной рыбы обойдется в 25 евро. Но это филе без костей и кожи. Но и зарплата в Норвегии высокая - около 2,5 тысяч евро. Это более 69 тысяч гривен. Специально скупалась на 30 евро. Потому что такую сумму норвежец зарабатывает за два часа работы", - говорит Татьяна Зелинская.

Показывает свой список продуктов: хлеб - 3€, яйца 12 шт - 4€, молоко 1л - 2€, сыр 150 гр - 2,5€, огурец 1 шт - 2€, ветчина 100 гр - 2€, сахар 1 кг - 2€, кофе молотый 250гр - 3,5€, помидоры 1 кг - от 3€, яблоки 1кг - 3€ ( в среднем), картофель 1кг - 2€, авокадо 1шт - 1€, мука 1кг - 1€. Фарш от 8€. Отдельно лосось ( филе ) 1 кг - 25€, креветки свежие 1кг - 20€.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит приготовить борщ в январе: актуальные цены

Чехия

Свою продуктовую корзину опубликовала Мария, которая живет в Праге. Отмечает, что на 30 евро в Чехии можно хорошо закупиться.

Опубликовала цены на любимые продукты: картофель 5 кг - 2,9 €, яйца 10 шт -1,19€, молоко 1л – 0,60 €, курица -6€, хлеб 1кг — 1,19€, сметана 200 г - 0,60 €, сахар 1кг - 0,60 €, масло 250г — 1,79€, творог — 500г - 2€, яблоки 1кг — 1,19€, ветчина 200 г - 1,79€ , сыр твердый 200 г - 1,9€ , лук 1 кг-1€, пиво 1л -1,19€, масло 1л - 1 €, йогурт 4шт - 2,78 €, вафли 5шт -2,78€.

Кения

Местные отмечают, что цены в этой стране высоки. А зарплаты довольно низкие: хлеб - 2,7 €, молоко 1 л - 0,9€, йогурт 0,5 л - 0,70 €, яйца 15шт - 3€, масло 250 г - 3,62€, сыр 100 г 2,7, телятина 1 кг - 11€, рыба морская, осьминоги, кальмары - 8-9 €, гречка 1 кг - 9 €, кофе 375 г - 11,75€, авокадо, картофель 1 кг - 1,7 €.

Австралия

"30 евро равны 49 австралийским долларам", - рассказывает Алина из Сиднея.

В свою продуктовую корзину она обычно кладет: куриное филе 500 г - 4,24€ молоко 1 л – 1,21€, яйца 12 шт - 3,63€ , картофель 1 кг - 2,42€ , огурцы 500 г – 1,82€, паста 500 г – 1,21€, рис 500 г - 1,21€, яблоки 500 г – 1,45€, бананы 500 г - 0,60€, авокадо 1 шт-1,62€ , клубника 250 г-1,82 €, малина 125 г-3 €, оливковое масло 250 г-1,82 €.

Украина

На 30 евро или 832 грн можно купить: 1 кг свиной вырезки - 146 грн, творог 1 кг - 90грн, сметана 500 г - 40 грн, куриное филе 1 кг - 101 грн, сыр твердый 200 г – 50 грн, ветчина 0,5 кг – 80 грн, апельсины 2 кг – 50 грн, бананы 1кг - 40 грн, рыба морская 1 кг – 90 грн, помидоры 0,5 кг - 30 грн, огурцы 0,5 кг – 32 грн, масло сливочное – 40 грн, хлеб – 12 грн.

На месяц украинская семья тратит на продукты питаня почти 4 тыс. грн. Наибольшую часть расходов занимает мясо - на него в среднем уходит около 1000 грн в месяц, то есть четверть своих расходов на питание. На втором месте по расходам хлеб - 15%, то есть 600 грн. На третьем месте-молочные продукты, яйца, сыр - 12%. На картошку украинцы тратят 400 грн в месяц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продуктовая корзина: что можно купить на 30 евро в разных странах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Цукерберг запустил соцсеть

Под Киевом открыли новую археологическую культуру

16 человек погибли в пожаре

Расстреляли автора пьесы о ГУЛАГе

В Крыму собрались мировые лидеры

От чего чаще всего умирают мужчины, а от чего - женщины

Лыжи, альпинизм, стрельба - провели соревнования между военными патрулями

Пушистый близнец: какое животное путают с человеком

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 72488
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 43588
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине 1 Просмотров: 12708
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 9612
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8793
Экономика
Украина выиграла апелляцию у России
Украина выиграла апелляцию у России Просмотров: 405
Доходы Google от YouTube выросли более чем треть
Доходы Google от YouTube выросли более чем треть Просмотров: 81
Законопроект - правильный: Зеленский против возвращения банков бывшим владельцам
Законопроект - правильный: Зеленский против возвращения банков бывшим владельцам Просмотров: 378
Когда запустят накопительную пенсию
Когда запустят накопительную пенсию 1 Просмотров: 549
Укрпочту, Нафтогаз и Укрзализныцю могут частично приватизировать
Укрпочту, Нафтогаз и Укрзализныцю могут частично приватизировать Просмотров: 279
Больше всего комментируют
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
3
Активист судится с президентом
3
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
Голосов: 23145
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua