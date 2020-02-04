Продуктовая корзина: что можно купить на 30 евро в разных странах

На месяц украинская семья тратит на продукты питаня почти 4 тыс. грн.Фото Оксаны Матченко

Украинцы, живущие за границей, показали свои продуктовые корзины. Закупали продукты на 30 евро в разных странах.

Норвегия

"Продукты здесь дорогие. Килограмм красной рыбы обойдется в 25 евро. Но это филе без костей и кожи. Но и зарплата в Норвегии высокая - около 2,5 тысяч евро. Это более 69 тысяч гривен. Специально скупалась на 30 евро. Потому что такую сумму норвежец зарабатывает за два часа работы", - говорит Татьяна Зелинская.

Показывает свой список продуктов: хлеб - 3€, яйца 12 шт - 4€, молоко 1л - 2€, сыр 150 гр - 2,5€, огурец 1 шт - 2€, ветчина 100 гр - 2€, сахар 1 кг - 2€, кофе молотый 250гр - 3,5€, помидоры 1 кг - от 3€, яблоки 1кг - 3€ ( в среднем), картофель 1кг - 2€, авокадо 1шт - 1€, мука 1кг - 1€. Фарш от 8€. Отдельно лосось ( филе ) 1 кг - 25€, креветки свежие 1кг - 20€.

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Чехия

Свою продуктовую корзину опубликовала Мария, которая живет в Праге. Отмечает, что на 30 евро в Чехии можно хорошо закупиться.

Опубликовала цены на любимые продукты: картофель 5 кг - 2,9 €, яйца 10 шт -1,19€, молоко 1л – 0,60 €, курица -6€, хлеб 1кг — 1,19€, сметана 200 г - 0,60 €, сахар 1кг - 0,60 €, масло 250г — 1,79€, творог — 500г - 2€, яблоки 1кг — 1,19€, ветчина 200 г - 1,79€ , сыр твердый 200 г - 1,9€ , лук 1 кг-1€, пиво 1л -1,19€, масло 1л - 1 €, йогурт 4шт - 2,78 €, вафли 5шт -2,78€.

Кения

Местные отмечают, что цены в этой стране высоки. А зарплаты довольно низкие: хлеб - 2,7 €, молоко 1 л - 0,9€, йогурт 0,5 л - 0,70 €, яйца 15шт - 3€, масло 250 г - 3,62€, сыр 100 г 2,7, телятина 1 кг - 11€, рыба морская, осьминоги, кальмары - 8-9 €, гречка 1 кг - 9 €, кофе 375 г - 11,75€, авокадо, картофель 1 кг - 1,7 €.

Австралия

"30 евро равны 49 австралийским долларам", - рассказывает Алина из Сиднея.

В свою продуктовую корзину она обычно кладет: куриное филе 500 г - 4,24€ молоко 1 л – 1,21€, яйца 12 шт - 3,63€ , картофель 1 кг - 2,42€ , огурцы 500 г – 1,82€, паста 500 г – 1,21€, рис 500 г - 1,21€, яблоки 500 г – 1,45€, бананы 500 г - 0,60€, авокадо 1 шт-1,62€ , клубника 250 г-1,82 €, малина 125 г-3 €, оливковое масло 250 г-1,82 €.

Украина

На 30 евро или 832 грн можно купить: 1 кг свиной вырезки - 146 грн, творог 1 кг - 90грн, сметана 500 г - 40 грн, куриное филе 1 кг - 101 грн, сыр твердый 200 г – 50 грн, ветчина 0,5 кг – 80 грн, апельсины 2 кг – 50 грн, бананы 1кг - 40 грн, рыба морская 1 кг – 90 грн, помидоры 0,5 кг - 30 грн, огурцы 0,5 кг – 32 грн, масло сливочное – 40 грн, хлеб – 12 грн.

На месяц украинская семья тратит на продукты питаня почти 4 тыс. грн. Наибольшую часть расходов занимает мясо - на него в среднем уходит около 1000 грн в месяц, то есть четверть своих расходов на питание. На втором месте по расходам хлеб - 15%, то есть 600 грн. На третьем месте-молочные продукты, яйца, сыр - 12%. На картошку украинцы тратят 400 грн в месяц.