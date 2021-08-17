Приватизацию ОГХК могут обжаловать в суде из-за неверной оценки – экономист

Под видом продажи Объединенной горно-химической компании (ОГХК) Фонд госимущества Украины, по сути, бонусом дарит крупнейшее в Украине уникальное месторождение со стратегически важным сырьем. Такое мнение озвучил Тарас Загородний, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

По его оценкам, заявленная стартовая стоимость компании в 3,7 млн грн. - аукцион по ее приватизации запланирован 31 августа - в разы ниже реальной стоимости предприятия.

Такой вывод он обосновывает тем, что ОГХК оценивалась по состоянию на конец 2020 года, когда в ее управлении были только Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты. Эту оценку Кабмин утвердил в апреле 2021-го. А в августе этого года к числу активов ОГХК добавилось Селищанское месторождение титановых руд, Житомирская область, площадью 1857 га, после того как Госгеонедр лишил Межиреченский ГОК победы в конкурсе.

Как отмечает Тарас Загородний, со ссылкой на исходные данные Госгеонедр, по предварительным расчетам залежи руды на этом участке превышают сумму в 140 млрд грн.

"Было бы вполне логично, если бы Фонд с учетом появления у ОГХК такого актива провел переоценку предприятия, и конечно же проинформировал инвесторов о появлении уникального участка. Из-за несправедливой оценки ОГХК, а также из-за неполного раскрытия (сокрытия) всей информации об активе, приватизация ОГХК может быть обжалована в судах, в том числе и международных. Для приличных инвесторов такая покупка – это колоссальные риски, по сути актив "отравленный" в понимании инвестбанкиров. Эти риски существенно ограничивают число претендентов на ОГХК и также снижают стоимость актива", – пишет он.