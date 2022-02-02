Приватизация Ощадбанка: Минфин обсудил с ЕБРР реформирование финучреждения

Минфин обсудил с ЕБРР приватизацию Ощадбанка Фото:mof.gov.ua

Министерство финансов обсудило с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) финансирование общих инвестиционных проектов на 2022 год, приватизацию Ощадбанка и прогресс в реформировании государственных банков.

Об этом пишет пресс-служба Минфина по итогам встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Сотрудничество Министерства финансов и ЕБРР включает не только выделение кредитов на финансирование инфраструктуры и энергетики, поддержку реформ в этих секторах экономики, а также в сфере предотвращения коррупции и обеспечения прозрачного управления в государственном секторе", – отметил министр финансов Украины.

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Стороны рассмотрели предоставление ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка. Приоритетом осталось завершение подготовки и присоединения Ощадбанка к системе гарантирования вкладов физических лиц.

Также были обсуждены потенциальные совместные с ЕБРР проекты на 2022 год, а именно реконструкция Нижне-Днестровской оросительной системы.

На начало 2022 года совокупный объем выделенного Украине ЕБРР финансирования за все время составляет €16,3 млрд в рамках 511 проектов.

Правительство обязалось перед Международным валютным фондом принять планы по частичной или полной приватизации государственных Приватбанка и Сбербанка. 24 ноября Минфин обнародовал обновленный меморандум Украины с МВФ по программе Stand-by.