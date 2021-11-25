Приватбанк и Ощадбанк продадут - условие МВФ

Украина обязалась перед МВФ приватизировать два государственных банка – Сбер и Приват. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Правительство обязалось перед Международным валютным фондом принять планы по частичной или полной приватизации государственных Приватбанка и Ощадбанка.

Об этом говорится в обновленном меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by, обнародованном Минфином 24 ноября.

"Эти планы примет Кабинет министров до конца января 2022 года - структурный маяк", - отметили в меморандуме.

Обновленные принципы, утвержденные Кабинетом министров в августе 2020-го, предполагают уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.

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Для дальнейшего снижения доли государства в банках правительство обеспечит разработку и принятие Приватбанком и Ощадбанком до конца 2021 года дорожной карты.

Она будет определять:

- шаги, необходимые для вывода банков на рынок для частичной или полной приватизации;

- законодательные изменения, которые могут потребоваться для осуществления представленных вариантов разгосударствления;

- привлечение авторитетного международного советника для проведения оценки работы каждого наблюдательного совета госбанка в 2021-м.

От Украины в 2022 году МВФ требует выполнения реформ в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, направленных на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и борьбу с коррупцией. Если эти условия выполненят, Украина сможет получить от Фонда $2,2 млрд на обеспечение финансовой стабильности.