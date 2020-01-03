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понедельник, 06 января 2020 21:11

Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации

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Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Бывшие владельцы Приватбанка хотят получить компенсацию, а не сам банк. Фото: Страна

Есть риск, что национализацию Приватбанка могут признать незаконной, рассказал Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

"Если суд будет рассматривать дело отдельно от субъективных факторов, то передачу банка государству может признать незаконной. На момент национализации Приватбанк проводил платежи клиентов. Если и были какие-то нарушения, то существовал график их исправления. Более того, тогда практически вся банковская система нарушала нормативы. Есть еще одна причина выведения банка с рынка - не прозрачная структура собственности. В данном случае конечные владельцы были четко определены", - говорит экономист.

По его словам, существует несколько вариантов решений суда.

"Во-первых, национализацию признают незаконной, но Приватбанк бывшим владельцам не возвращают. Они получат компенсацию. Во-вторых, национализацию признают незаконной и Приватбанк, но уже без компенсации, поручают вернуть прежним владельцам. Понятно, что для них такой вариант не выгоден. Ведь банк передадут на условиях реституции.То есть каждая сторона получит то, чем владела до национализации. Бывшим владельцам отдадут банк без 144 миллиардов гривен, которые государство внесло в капитал банка, чтобы спасти финучреждение от банкротства", - говорит Кущ.

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По его словам, бывшие владельцы хотят получить компенсацию. Также подписать мировое соглашение с государством о прекращении судебных дел как внутри страны, так и за ее пределами.

"Приватбанк в состоянии кризиса похоронит всю банковскую систему Украины. В нем сосредоточено 180 миллиардов гривен вкладов населения. Если возникнут проблемы, то у государства будет два варианта: плохой и ужасный. Первый - запретить возвращение вкладов. Учитывая количество вкладчиков - это приведет к социальному взрыву. Второй - напечатать больше 100 миллиардов гривен и вернуть их вкладчикам. Последствия этого будут сопоставимы с банкопадом 2014-2015 годов", - подытожил Алексей Кущ.

Приватбанк в государственную собственность перешел в декабре 2016-го. Государство докапитализировало финучреждение на 155,3 млрд грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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