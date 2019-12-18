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четверг, 19 декабря 2019 09:00

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

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Автор: Depositphotos
  Приватбанк национализировали 19 декабря 2016 года.
Приватбанк национализировали 19 декабря 2016 года.

Три года назад национализировали крупнейший коммерческий банк в Украине - Приватбанк. Решение о переходе в собственность государства вечером 18 декабря 2016 года приняли Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны Украины. Объявили утром 19 декабря.

До национализации Приватбанк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Бывшие владельцы в конце 2016-го обратились к государству с просьбой спасти банк, сообщили в Нацбанке. Государство докапитализировало финучреждение на 155,3 млрд грн.

"Приняли решение о национализации, чтобы обеспечить стабильность банковской системы и защитить деньги людей. Разрыв между резервами и кредитным риском банка по состоянию на декабрь достиг 150 миллиардов гривен", - объяснял причины национализации премьер-министр Владимир Гройсман.

В соцсетях украинцы шутили, что Кабмин сделал себе подарок на День святого Николая. Началась паника. Ежедневно из банкоматов снимали более 2 млрд грн. Позже ситуация стабилизировалась.

Автор: ForPost
  В соцсетях активно шутили о национализации Приватбанка.
В соцсетях активно шутили о национализации Приватбанка.

Суды по Приватбанке с бывшими владельцами до сих пор продолжаются. Так, 18 апреля 2019-го Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского о незаконной национализации банка. Вскоре Нацбанк и Приватбанк обжаловали его. Рассмотрение апелляции на решение банка состоится сегодня - 19 декабря 2019 года.

В правительстве объясняют, что оснований для возвращения Приватбанка бывшим акционерам нет. Кроме того, Кабмин планирует взыскать с них потраченные при национализации банка средства. В то же время Игорь Коломойский заявил о желании получить компенсацию в размере $2 млрд.

"Процедура вывода неплатежеспособных банков с рынка предполагает - если обанкротившийся банк купил новый инвестор, то предыдущие владельцы не имеют права требовать от него возмещения любых убытков", - отмечает юрист Андрей Пожидаев.

С другой стороны, гарантий, что Приватбанк не вернут прежним владельцам, ждет Международный валютный фонд. Это одно из условий продолжения сотрудничества с Украиной.

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В ноябре этого года Министерство финансов передало Приватбанк в собственность Кабмина, чтобы защитить банк. Это решение связывают с тем, что в украинских судах оспаривают договор купли-продажи акций Приватбанка между Фондом гарантирования вкладов и Минфином. Если Минфин проиграет, должен будет вернуть акции бывшему владельцу.

"Если национализацию отменят, это означает отмену всех действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка. То есть Приватбанк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. В то же время в случае отрицательного решения есть план, как удержать финансовую стабильность. Это будет сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов. Но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", - пояснила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Приватбанк работает с марта 1992 года. На момент национализации обслуживал более 3 млн пенсионеров, 500 тыс. студентов и 1,6 млн социально незащищенных граждан. По результатам работы 10 месяцев 2019 года Приватбанк увеличил прибыль до 28 млрд грн, что вдвое превышает результат прошлого года. В течение года Приватбанк запустил в работу терминалы с технологией распознавания лица - FaceID. Также обновил мобильное приложение Приват24, разрешения покупать валюту через терминалы.

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Дата
19
декабря

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

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