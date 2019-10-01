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вторник, 01 октября 2019 01:46

Приватбанк был национализирован законно - эксперты

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Приватбанк был национализирован законно - эксперты
Эксперты рассказали о законности национализации Приватбанка. Фото: Дело

Почти 3,5 тысячи гривен заплатил каждый украинец за спасение ПриватБанка.

Спасая его от банкротства 2016 году, правительство национализировало финансовое учреждение, и это стоило налогоплательщикам 150 млрд грн, информирует Сегодня.

"Дельцы, бизнесмены и денди сегодня богаты, а завтра не очень, несите к нам ваши свободные деньги", – гласила реклама ПриватБанка в середине девяностых. За 14 лет он стал самым большим негосударственным банком страны. Треть депозитов всех украинцев – именно здесь. С началом кризиса, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса ПриватБанк – среди десятков финучреждений, которые оказались на грани закрытия.

Чтобы его спасти, НБУ сначала "бросал" туда миллиарды гривен рефинансирования. Но когда выяснилось, что в ПриватБанке "дыра" более 100 млрд грн, подумали: а может, ликвидировать?

"Ликвидация этого банка могла привести к непредсказуемым последствиям. Таким, как резкая девальвация, падение всей банковской системы", – говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Акционеры обращались сами к Нацбанку за национализацией – это письмо есть", – говорит экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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Государство фактически купило проблемный банк у тогдашних владельцев, а еще покрывало недостаток — более 150 млрд грн. Для сравнения: это больше, чем за весь прошлый год ушло на выплату пенсий. А если разделить эту сумму на всех украинцев — то каждый отдал на спасение частного банка 3,5 тыс. грн. Финансовая дыра — это кредиты, которые выдавали компаниям, приближенным к самим владельцев банка.

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