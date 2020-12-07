Приостановленые выплаты от соцстраха восстановили: кто получит деньги

Деньги перечислили также за медицинские и социальные услуги для пострадавших на производстве, лицам с инвалидностью. Фото: pixabay

Фонд социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, которые ранее приостановили по требованию законодательства.

Деньги перечислили также за медицинские и социальные услуги для пострадавших на производстве, лицам с инвалидностью, сообщают в Фонде социального страхования.

В общем направили 177,1 млн грн, в том числе на:

● единовременные пособия для более 2 тыс. пострадавших на производстве - 31,4 млн грн;

● единовременные пособия членам 242 семей в случае смерти пострадавшего на производстве - 34,4 млн грн;

● лекарства и изделия медицинского назначения для почти 7 тыс. пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью - 32,2 млн грн;

● расходы на дополнительное питание 99 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью - 0,8 млн грн;

● расходы на специальный медицинский уход 657 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью - 21 млн грн;

● расходы на постоянный посторонний уход для 2,1 тыс. пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью - 34,3 млн грн;

● расходы на бытовое обслуживание 2,6 тыс. пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью - 21,1 млн грн.

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С 1 декабря в Украине повысили прожиточный минимум. В то же время к нему привязано большое количество тарифов, штрафов и административных сборов. С увеличением прожиточного минимума повышаются и эти платежи.