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четверг, 17 февраля 2022 17:51

Пригородные поезда заменят современными в течение двух лет - Мининфраструктуры

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Пригородные поезда заменят современными в течение двух лет - Мининфраструктуры
Первыми планируют заменять электрички. Фото: ЦТС

Об амбициозных планах заменить в Украине все старые пригородные поезда современными за два года заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы уже сейчас активно обновляем подвижной состав. Ежемесячно "Укрзалізниця" получает несколько десятков новых вагонов. Также планируем заменить пригородные поезда.

Первыми будем заменять электрички. Затем перейдем к дизельным пригородным поездам. Через два года планируем завершить процесс замены всех пригородных поездов", – сказал Кубраков.

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Чиновник считает, что такие планы вполне реальны. Он отметил, что два года назад никто не верил, что в Украине будет отремонтировано такое количество дорог.

Но мы это сделали. Так же будет и с поездами. Если говорить о Черкасщине, то через два года здесь не будет старых дизельных локомотивов 1972 выпуска", – заверил министр.

На 16 марта запланирован аукцион по тендеру на поставку "Укрзалізниці" 80 электропоездов для пригородных и региональных пассажирских перевозок на 31,5 млрд грн. 8 февраля истек срок приема предложений.

В рамках тендера компания планирует приобрести 60 электропоездов для пригородных перевозок и 20 – для региональных маршрутов.

Тендерные предложения поступили только от трех участников: ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", ООО "Ленд Холдинг" и Stadler Bussnang AG.

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