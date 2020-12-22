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вторник, 22 декабря 2020 18:02

Приемлемый для украинцев размер пенсии в 3 раза выше существующего

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Приемлемый для украинцев размер пенсии в 3 раза выше существующего
Минимальной суммой выплаты украинцы назвали 2 тыс грн. Фото: pixabay.com

Средний приемлемый для украинцев уровень пенсии составляет 11 359 грн. Это в 3,3 раза выше, чем зафиксированный Пенсионным фондом средний уровень пенсии в октябре 2020 года.

Представление украинцев о приемлемом уровне пенсий характеризуются достаточно большим разбросом. Минимальной суммой выплаты украинцы назвали 2 тыс. грн, а максимальная достигает 70 тыс. грн. Чаще всего эти значения варьируются от 3,5 до 7 тыс. грн и от 7 до 10,5 тыс. грн, свидетельствуют данные ноябрьского опроса компании Research&Branding Group.

По сравнению с ноябрем прошлого года уровень желаемой пенсии вырос незначительно, примерно на 3%.

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В зависимости от пола, возраста, местности и региона проживания эта сумма меняется.

Так, мужчины предпочитают получать более высокую пенсию, в среднем 12,1 тыс. грн, чем женщины - 10,8 тыс. грн.

С увеличением возраста снижается размер приемлемой выплаты. У лиц пенсионного возраста средний уровень приемлемой пенсии составил 11,2 тыс. грн, а у лиц в возрасте 30-39 лет - 13,3 тыс. грн.

Жители сельской местности указали более низкий уровень желаемой выплаты - 9,5 тыс. грн, чем жители областных центров - 12,7 тыс. грн.

Среди регионов наивысший уровень приемлемых пенсионных выплат указали жители восточных областей - 14,1 тыс. грн. В остальных регионах значение колебалось в пределах от 10,5 тыс. до 11 тыс. грн.

В ноябре 2020 года средний показатель зарплаты, который удовлетворил бы граждан Украины, составляет 20 тыс. грн. Это в 1,7 раза больше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

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