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четверг, 25 марта 2021 03:07

При каких условиях могут забрать пенсию

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При каких условиях могут забрать пенсию
Пенсию могут забрать. Фото: khersonline.net

У украинцев могут забрать пенсию, если они в течение года не снимают деньги со своей пенсионной карты. Банки сами передают информацию в отделение Пенсионного фонда.

Об этом рассказала начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, передает НД.

"Речь идет о том, что когда пенсионер год не получает пенсию, то в соответствии с требованиями, которые являются обязательными для работы банковских структур, они таких людей выделяют и направляют данные нам для обработки и уточнения статуса пенсионера", – сказала начальник областного управления ПФУ.

Требования по проверке статуса пенсионеров, которые длительное время не получали в банке выплаты, являются неизменными уже давно. "Они существовали и до начала АТО/ООС, они выполнялись нами за все время администрирования и существования Пенсионного фонда и администрирования пенсионных выплат", – подчеркнула начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области.

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Если у человека не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и ввести дополнительный взнос для работника.

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