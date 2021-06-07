Президент подписал закон о запрете пластиковых пакетов

Владимир Зеленский подписал закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

"500 - столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут - именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет - столько один пакет разлагается. Несколько секунд - лишь нужно, чтобы подписать закон", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Экология".

Автор: Елена Луценко Закон запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов

Документ регулирует оборот пластиковых пакетов и имеет целью стимулировать развитие биоразлагаемых пластиковых пакетов.

Закон запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов. Их будут предоставлять только за деньги. Цены установит Кабмин.

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Биоразлагаемые пластиковые пакеты должны будут маркировать. За нарушение будут штрафовать.

С 1 января 2022 года в Украине запретят пользоваться пластиковыми пакетами. Законопроект приняли в Верховной Раде 1 июня этого года. Под ограничения попадут изделия, которые обычно люди покупают на кассах супермаркетов. Исключением могут быть биологически раскладные, сверхтонкие - для мяса, рыбы. Распространение пластиковых пакетов будет контролировать Держпродспоживслужба. За бесплатную раздачу будут наказывать штрафом от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение взыщут от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. Если пакеты будут продавать, то первый штраф составит 8,5 тыс. грн -17 тыс. грн, а повторный - до 34 тыс. грн.