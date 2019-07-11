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четверг, 11 июля 2019 13:22

Президент подписал указ об электронном учете древесины

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Президент подписал указ об электронном учете древесины
Всю древесину будут чипировать. Фото: "Ресурс"

Указ о дополнительных мерах по рациональному использованию лесных ресурсов и совершенствования системы управления лесной отраслью подписал президент Владимир Зеленский.

Документ направлен на борьбу с незаконным оборотом древесины, заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, сообщает пресс служба ОП.

Сейчас около 30% древесины находится в теневом обороте. Государство получает от этого 2 млрд грн убытков ежегодно.

После вырубки древесина должна чиповаться и обозначаться индивидуальным номером, иначе она считается нелегальной и изымается.

"У нас есть часть лесхозов, которая работает вне этой системы. Например, когда ловишь лесовоз на дороге, появится человек, который скажет, что его случай - это исключение, и это дает возможность откупиться. Наша задача, чтобы преодолеть незаконные вырубки, - это, прежде всего, внедрить централизованную систему учета древесины", - сказал Гончарук.

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Указ предусматривает, что к 1 ноября 2019-го на этих предприятиях должно быть введен централизованный электронный учет древесины.

"Предлагаем установить уголовную и административную ответственность за оборота древесины без внесения сведений в Единую государственную систему электронного учета древесины. Указ содержит соответствующее поручение правительству", - отметил Гончарук.

В июле этого года Earthsight обнародовала результаты масштабного расследования вывезения украинского леса в страны ЕС через подставные фирмы, за которыми стояли компании-мировые гиганты этой индустрии.

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