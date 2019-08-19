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"Преступление против Украины: каждая вторая гривна в украинской экономике взята в долг" - Торстен Пауль, глава Наблюдательного совета "Укрэксимбанка"

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Глобальные и локальные экономики развиваются по определенным циклам, колеблющимся в пределах 6–12 лет. Поэтому, если учитывать эту цикличность, в ближайшие годы мир ожидает очередной экономический кризис. Вопрос в том, сделаны ли выводы из прошлых кризисов или придется исправлять ошибки, так сказать, на ходу? Готова ли к таким вызовам украинская экономика и, главное, что делать, чтобы минимизировать негативные последствия.

Новый глава Наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Торстен Пауль отмечает, что сейчас 50% всей украинской экономики - это кредитные средства.

  Председатель Наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Торстен Пауль: "Старые подходы к экономической модели Украины не будут работать - "аграрная" Украина просто не выживет"
Председатель Наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Торстен Пауль: "Старые подходы к экономической модели Украины не будут работать - "аграрная" Украина просто не выживет"

"Только представьте себе, что каждая вторая гривна взята в долг! А будут отдавать эти долги наши дети и внуки" - констатирует банкир.

"Не будем детализировать, кто и зачем сделал это, но я считаю, что это преступление против Украины. Чтобы преодолеть его последствия, нужна многолетняя работа с четким планом, и начать стоит уже сегодня", - добавляет он.

Отметим, что Торстен Пауль - один из менеджеров-иностранцев, приглашенный в Украину. Его международный опыт в антикризисном управлении мощными банковскими структурами Западной Европы должен существенно помочь в укреплении украинского банковского сектора.

Чтобы пройти отбор на должность главы Совета наблюдателей господину Паулю пришлось пройти сложный экзамен согласно законодательству Украины и ряд собеседований. Кстати, он также был единственным кандидатом, который подал полную декларацию о доходах. Одержать победу на финальном этапе тайного голосования, по мнению самого Торстена Пауля, ему помог составленный им план антикризисных мероприятий для улучшения дел банка в условиях реалистичной оценки состояния украинской экономики.

"Описал все честно и без лишних украшений" - рассказывает новоназначенный глава Наблюдательного совета – "Дела здесь (в экономике - прим.) плохи, и никакой "волшебной таблетки" нет – только многолетняя и последовательная работа. Нужна также четкая стратегия и по меньшей мере 10-15 лет системного и последовательного труда для ее выполнения".

Господин Пауль также считает, что старые подходы к экономической модели Украины не будут работать – "аграрная" Украина просто не выживет. Следовательно, по его мнению, нужно сосредоточить внимание на новых перспективных видах деятельности, в частности, развивать высокотехнологические промышленные отрасли и обратить внимание на ВПК. "С экономической точки зрения - это существенная статья украинского экспорта и отрасль с большим потенциалом, которая способна сделать Украину лидером на перспективных рынках. Следовательно, будущее Украины - это гибкость и полная переориентация в современном глобализированном мире", - резюмирует экономист.

Интересные рассуждения господина Пауля и относительно надежд на внешний мир. После Китая Запад не заинтересован в новом "экономическом чуде", его больше интересуют богатые потребители собственной продукции, чем конкуренты. Поэтому, банкир уверенно допускает, что надеяться на помощь не стоит – развитие украинской экономики зависит лишь от самих украинцев. Однако, по его мнению, власть часто мешает экономическим процессам, щедро добавляя к ним элементы политического шоу.

Торстен Пауль также отмечает, что ключевым принципом любого антикризисного менеджмента на первом этапе является определение стратегии. Потом должна быть сформирована надлежащая организационная структура, которая будет внедрять определенную стратегию. И только после этого можно отбирать менеджмент.

"Как это уже было не раз в моей практике, к моему плану прислушались и пригласили для его внедрения. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время под моим руководством состоится новый отбор руководителей "Укрэксимбанка"" - делится планами на будущее господин Пауль.

"На сегодняшний день основные проблемы банка - это последствия тяжелых событий, связанных с аннексией украинских территорий, и политической истерии вокруг банка. Моя идея - развивать потенциал этого банка не просто как крупной государственной финансовой структуры, но и как стратегического банка для защиты внешнеэкономических интересов Украины", - продолжает рассуждение относительно будущего "Укрэксимбанка" новый глава его Наблюдательного Совета.

Однако удастся ли это амбициозному немецкому банкиру, учитывая тот шум, который поднялся вокруг его персоны? Напомним, ряд украинских СМИ сообщили о причастности европейского наблюдателя к сугубо украинским коррупционным схемам. Однако сам господин Пауль считает эти обвинения необоснованными и такими, что их "странно читать".

"Ведь и Мировой банк, и ЕБРР не просто следили - они принимали непосредственное участие в отборе всех членов Наблюдательных советов украинских банков. Их представители входили во все комиссии. И стандарты работы в западном мире - это не то же, что стандарты в Украине. Рассмотрим для примера мое вроде бы участие в "офшорных сделках" людей Януковича в Евросоюзе. Вы действительно думаете, что ЕС не смог бы достойным образом это расследовать? А расследование было очень тщательным после внедрения санкций, там изучали ситуацию на микроскопическом уровне, копали везде. Но каким-то чудом ни один из допрошенных в этом деле не сидит, а та же компания до сих пор не закрыта. Вы действительно считаете, что нечестные бизнесмены в ЕС вышли бы сухими из воды, как это бывает в Украине?" - спрашивает банкир.

Он также добавляет, что следит за всеми материалами вместе со своими юристами, и отмечает, что первая негативная публикация появилась уже на следующий день после утверждения его кандидатуры в Кабмине, однако это не стало для него неожиданностью.

"Я знал политические реалии Украины и был готов к тому, что отбор попытаются превратить в грязное шоу, поэтому против меня лично будет оказываться и давление, и попытки дискредитации. Я хорошо понимал, что в стране только пришла новая власть, и предыдущее руководство не захочет так просто отдать насиженные места. Слишком эмоционально не реагирую. За клевету и ущерб для деловой репутации готовлюсь подавать в суд. Так делают в цивилизованном мире, где я работал большую часть своей жизни", - подытоживает Торстен Пауль.

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