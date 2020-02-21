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пятница, 21 февраля 2020 15:06

Преодоление коррупции на топ-уровне, приватизация и дешевые кредиты - Гончарук отчитался о результатах работы за 5 месяцев

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Преодоление коррупции на топ-уровне, приватизация и дешевые кредиты - Гончарук отчитался о результатах работы за 5 месяцев

За пять месяцев работы правительство запустил дешевые кредиты, снизил платежку, преодолел рейдерство и искоренил коррупцию на топ-уровне. И большинство положительных преобразований произошли в Украине впервые.

Об этом отчитываясь перед народными депутатами с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Первое на чем сосредоточилось правительство - это аудит государства. Мы провели оценку имеющегося населения, чтобы понимать количество людей, их возрастной и гендерный состав. Так же провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы ", - заявил глава правительства.

По мнению премьера, весомым результатом работы правительства также является искоренение коррупции в высших звеньях власти, положительно влияет на доверие к Украине среди иностранных инвесторов и позволяет получать государству дешевые ресурсы.

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и офисе президента - нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине. Кроме этого есть серьезный прогресс - Правительство искоренило системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев с реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства действительно нет ", - подчеркнул премьер Гончарук.

По его словам, также команде правительства, благодаря решению проблемы с образованием цены на газ, удалось уменьшить платежки на отопление.

"Это всегда было одним из важнейших вопросов, которые украинцы ставили перед властью. И я могу сказать, что мы - первое правительство, которое действительно уменьшило платежку для людей. Много лет цена на газ в Украине была непрозрачной и не рыночной, и поэтому сумма в платежках для населения только возрастала. Мы взяли курс на создание рыночных условий и это дало моментальный результат - за декабрь 2019 для большинства украинских потребителей платежка была уменьшена. В некоторых местах перерасчет достиг 30% ", - отметил глава кабмина.

Отдельно он также подчеркнул старт государственной программы по оказанию населению дешевых кредитов для открытия собственного дела под низкие проценты, которая имеет простимулировать украинцев начать заниматься бизнесом.

"Для того, чтобы перезапустить экономику, людям необходимо обеспечить доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть "дорогими". Понимая это, президент Украины выступил с инициативой создания программы дешевых кредитов "5-7-9%", которую мы, команда правительства поддержали и имплементировали в короткие сроки. И уже в январе она начала полноценно работать. Мы хотим стимулировать средний класс и делаем это прямо сейчас посредством предоставления ему дешевого ресурса для начала собственного дела. Но это не конечная остановка, в планах правительства сделать все кредиты с такой ставкой под 5-7-9%. И следующий шаг для нас в этом направлении - это дешевые ипотеки на жилье ", - заявил Гончарук.

По его словам, дополнительным стимулом для перезагрузки экономики станут начата правительством программа приватизации убыточных госпредприятий и передача объектов в концессию инвесторам.

"Большая приватизация - это еще один шаг к эффективности. Приватизация - это о привлечении инвестиций и создание новых рабочих мест за счет передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов, принадлежащих государству. В правительстве мы провели прозрачные конкурсы и уже первые 2 порта имеют победителей. Туда войдут инвестиции. Это огромный шаг к развитию. Сейчас еще 12 объектов у нас готовы к концессионных конкурсов ", - добавил глава правительства.

Кроме этого, среди результатов работы правительства за первые 5 месяцев - подготовка к старту программы "Большая стройка", презентация приложении "Действие", создание офиса противодействия рейдерству, объединение геокадастров, закрытие нелегальных АЗС и обеспечение готовности правительства к запуску рынка земли.

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