Премьер сообщил, почему подешевеет газ для населения

Нафтогаз может снизить стоимость газа для населения. Фото: Телеграф

Решение Стокгольмского арбитраж обязать ПАО "Газпром" выплатить Украине $ 4,63 млрд позволит Нафтогазу снизить стоимость транзита газа.

"Благодаря решению арбитража Нафтогаз сможет снизить стоимость транзита газа. Что в дальнейшем позволит снизить стоимость газа внутри страны", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНІАН.

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Он отметил, что в Украине нужно крайне внимательно подходить к формированию цены на газ.

"Моя цель - создание прозрачного рынка на всех этапах: добычи, транспортировки и поставки для населения. Не может быть никаких монопольных положений ни у кого", - прокомментировал премьер.

НАК "Нафтогаз Украины" победил Газпром в Стокгольмском арбитраже по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по положению "бери-или-плати" на $56 млрд в 2012-2017 годах. Также суд снизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года до $352 за тыс. куб. При этом Газпром уверен в своей победе в суде и заявил, что Украина должна заплатить $ 2 млрд, а контрактов 2009 года остается в силе до 2019 года. 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" выплатить Нафтогазу $4,63 млрд. По итогам рассмотрения двух дел российский Газпром задолжал украинской компании $2,56 млрд.