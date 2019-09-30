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Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ

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Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Новый договор с МВФ собираются подписать в декабре. Фото: www.5.ua

Украинский Кабмин надеется, что программу сотрудничества с Международным валютным фондом удастся подписать в декабре.

Такие планы выразил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в блоге.

"На этой неделе завершила свою работу миссия МВФ. Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписано новую программу. К этому моменту у нас будет несколько этапов " - сказал Гончарук.

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Он добавил, что через несколько недель отдельные министры поедут в США в офис Международного валютного фонда для продолжения переговоров.

"Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - заявил Гончарук.

Миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению новой трехлетнего соглашения о расширенном финансировании для Украины. По итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшее время.

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