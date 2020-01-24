Премьер объяснил, что планируют изменить в работе Пенсионного фонда

Фонды социального страхования и Пенсионный фонд наполняются с помощью единого социального взноса. Фото: zaxid.net

В правительстве Пенсионный фонд хотят объединить с другими фондами социального страхования.

"Смотрим, возможность объединения Пенсионного фонда с другими фондами социального страхования, чтобы сэкономить на административных расходах и оптимизировать систему", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга 24 января.

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Фонды социального страхования и Пенсионный фонд наполняются с помощью единого социального взноса. Средства из Пенсионного фонда идут на выплату пенсий. Из фондов социального страхования деньги направляют, например, на выплаты по больничным, безработным.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Речь идет о сумме в размере 172,57 млрд грн.