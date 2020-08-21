Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года

Курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с курсом доллара является нормальной.

"По моему мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 гривень за доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривень до конца этого года. Макропрогноз окажется для кого-то лучше, для кого-то хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной ", - объясняет Шмыгаль.

По его словам, курс регулирует рынок. И то, что на нем доллар стоит 27 грн, абсолютно приемлемо, пишет "Укринформ".

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"Я понимаю обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие 4 месяца. Но бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину", - говорит Денис Шмыгаль.

По его словам, тогда в Кабмине перестраховались и заложили большие курсовые и инфляционные показатели. Сегодня ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию.

Национальный банк на 21 августа установил курс доллара на уровне 27,48 грн. Это на 17 коп. больше, чем вчера.