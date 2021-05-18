Предупредили о резком подорожании электроэнергии

 
Ексклюзивы
1/5
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 171
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 180
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1125
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 504
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 738
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1053
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1593
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5346
Фото
Все фото
4
6
9
5
12
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 153
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 225
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 990
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 468
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 12:01

Предупредили о резком подорожании электроэнергии

  Комментировать
Предупредили о резком подорожании электроэнергии
В регионах тарифы на свет могут отличаться в два раза. Фото: pexels.com

Тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"На рынке газа также сначала тарифы были низкие. Затем "пружина" не удалось, и они выросли в 10 раз. То же будет и с электроэнергией: чем больше сдерживать тарифы, тем сильнее будет удар по населению", - сказал он, пишет "Уніан".

По его словам, из-за несвоевременного роста тарифов может возникнуть дефицит электроэнергии в зимний период. Существуют риски веерных отключений.

"Из-за недополучения прибыли энергетические компании не смогут закупать топливо, проводить вовремя ремонтные работы и осуществлять модернизацию электростанций. Рискуем подсесть на импорт из России", - добавил Омельченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина прекратит импорт электроэнергии из России и Беларуси: Зеленский подписал закон

Эксперт считает, что нужно больше инвестировать в национальную энергетическую инфраструктуру.

"В каждом регионе тарифы на свет будут отличаться. Ведь Нацкомиссия по тарифам утверждает ставки для каждого облэнерго. В зависимости от региона, протяженности и изношенности сетей стоимость распределения электричества может отличаться даже в два раза", - пояснил он.

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении до 30 июня тарифа на электроэнергию для населения. Цена на электроэнергию для бытовых потребителей - 1,68 грн за кВт-ч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Предупредили о резком подорожании электроэнергии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 16551
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8883
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 8217
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 7857
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7695
Экономика
Пенсии вырастут: кто получит больше
Пенсии вырастут: кто получит больше Просмотров: 297
Сколько денег вернули украинцам за некачественные товары и услуги
Сколько денег вернули украинцам за некачественные товары и услуги Просмотров: 36
Нацбанк снизил курс доллара
Нацбанк снизил курс доллара Просмотров: 306
"Закрылось 100 тысяч бизнесов" - украинцы рассказали, как прошел год ковида
"Закрылось 100 тысяч бизнесов" - украинцы рассказали, как прошел год ковида
 Просмотров: 315
Сколько будет стоить доллар на этой неделе - прогноз
Сколько будет стоить доллар на этой неделе - прогноз Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
2
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Голосов: 26483
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть