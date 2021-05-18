Предупредили о резком подорожании электроэнергии

В регионах тарифы на свет могут отличаться в два раза. Фото: pexels.com

Тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"На рынке газа также сначала тарифы были низкие. Затем "пружина" не удалось, и они выросли в 10 раз. То же будет и с электроэнергией: чем больше сдерживать тарифы, тем сильнее будет удар по населению", - сказал он, пишет "Уніан".

По его словам, из-за несвоевременного роста тарифов может возникнуть дефицит электроэнергии в зимний период. Существуют риски веерных отключений.

"Из-за недополучения прибыли энергетические компании не смогут закупать топливо, проводить вовремя ремонтные работы и осуществлять модернизацию электростанций. Рискуем подсесть на импорт из России", - добавил Омельченко.

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Эксперт считает, что нужно больше инвестировать в национальную энергетическую инфраструктуру.

"В каждом регионе тарифы на свет будут отличаться. Ведь Нацкомиссия по тарифам утверждает ставки для каждого облэнерго. В зависимости от региона, протяженности и изношенности сетей стоимость распределения электричества может отличаться даже в два раза", - пояснил он.

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении до 30 июня тарифа на электроэнергию для населения. Цена на электроэнергию для бытовых потребителей - 1,68 грн за кВт-ч.