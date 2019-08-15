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четверг, 15 августа 2019 14:15

Предупредили о подорожании бытовой техники

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Предупредили о подорожании бытовой техники
С рынка может исчезнуть неэкономичная бытовая техника из-за новых требований к энергоэффективности. Фото: Depositphotos

В Украине запретят продавать товары с низким классом энергоэффективности.

Кабмин утвердил соответствующие требования для отдельных видов бытовой и офисной техники. Документ заработает через 6 месяцев после официального опубликования, пишет ubr.ua.

С рынка может исчезнуть электроника, которая ниже класса потребления "А". У продавцов будет время распродать такую ​​технику. Далее придется завозить исключительно энергоэффективную.

"Для Украины принятия этих регламентов пойдет на пользу. У нас появится культура разумного потребления энергии. Производители будут пытаться захватить рынок не количеством, а качеством товаров", - говорит экономический эксперт Вячеслав Лысенко.

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Наибольшие проблемы из-за нововведения могут быть в дешевых брендов из Китая и коммерческого оборудования.

Кроме того, с рынка может исчезнуть неэкономичная бытовая и офисная техника и вырастет себестоимость производства. Цены могут вырасти примерно на 12%. Однако новая техника будет работать дольше и будет потреблять меньше энергии.

В Украине доля неенергоефективной электроники и бытовой техники составляет 76%. Требованиям экодизайна не соответствует 41% импортных товаров.

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