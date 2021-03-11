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четверг, 11 марта 2021 23:33

Предприятие "Мотор Сич" вернут в собственность народа - СНБО

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Предприятие &quot;Мотор Сич&quot; вернут в собственность народа - СНБО
"Мотор Сич" заберут у олигархов. Фото: Укринформ

Предприятие "Мотор-Сич" в ближайшее время вернут в собственность государства.

"Вопрос, который мы рассматривали на заседании Совета нацбезопасности и обороны касался состояния выполнения решения СНБО от 1 марта 2018 "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиастроения". Речь идет о предприятии "Мотор-Сич" в Запорожье. На сегодня принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства в законный, конституционным способом в ближайшее время", заявил на брифинге после заседания СНБО секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, "странным образом" оказались в частной собственности, рассмотрят как отдельные дела. Если предприятия определят стратегически важными, их также законно будут возвращать в собственность государства.

Данилов добавил, что инвесторы этих предприятий получат компенсацию.

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АО "Мотор Сич" - одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие расположено в Шевченковском районе города Запорожья. Относится к Союза производителей нефтегазового оборудования.

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