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пятница, 24 декабря 2021 14:57

Предпринимателям в селах разрешили не использовать кассовые аппараты

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Предпринимателям в селах разрешили не использовать кассовые аппараты
В правительстве сказали, что не хотят, чтобы в селах были проблемы. Фото: account.ua

Правительство освободило заведения розничной торговли в сельской местности от обязательных кассовых аппаратов.

Решение было принято 23 декабря на заседании Кабмина.

"Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение кассовых аппаратов станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, которые будут иметь негативные последствия для бизнеса, - сказала министр экономики Юлия Свириденко. - Использовать программные регистраторы расчетных операций, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников".

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От применения регистраторов освобождены субъекты, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами, кроме подакцизных. Они должны не превышать предельный размер годового объема расчетных операций – 167 размеров минимальной заработной платы.

Верховная Рада не смогла добавить в повестку дня внеочередного заседания рассмотрение законопроекта об отсрочке использования кассовых аппаратов для малого бизнеса. За добавление законопроекта в повестку дня внеочередного заседания проголосовали только 102 народных депутата, а для принятия решения необходимо по меньшей мере 226 голосов.

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Дата
24
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