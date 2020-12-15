Предпринимателям упростили учет расчетов в гривне

С 1 января 2021 года такие физические лица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме - бумажной или электронной. Фото: pixabay

Для физических лиц-предпринимателей отменили книги учета доходов. Таким образом им упростили ведение кассовых операций в гривне.

Речь идет о ФЛП-плательщиках единого налога первой, второй и третьей групп, сообщает пресс-служба Национального банка.

С 1 января 2021 года такие физические лица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме - бумажной или электронной. Там будут помесячно отражать полученные доходы.

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"Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличности, Национальный банк привел его в соответствие с требованиями этого закона", - говорится в сообщении регулятора.

Вчера портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства. В начале суток объем востребованной помощи уже достиг до более 40 млн грн.