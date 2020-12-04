Предпринимателям придется самостоятельно покупать POS-терминалы

Торговцам придется самостоятельно покупать терминалы, чтобы продолжить прием карточных платежей. Фото: pexels.com

Депутаты в октябре подали законопроекты № 4178 и № 4178-1, которыми предлагается снизить комиссию за эквайринг в 0,5-1,4%, а комиссию интерчейндж, входящую в нее, – до 0,3-0,9%. Падение этой комиссии может заставить банкиров уйти из розничных сетей.

Банкиры отреагировали на такие предложения правительства возможным приостановлением обслуживания POS-терминалов в розничной сети. Торговцам придется самостоятельно покупать терминалы, чтобы продолжить прием карточных платежей, рассказывает finclub.net.

Исчезновение POS-терминалов из касс магазинов приведет к падению продаж и большим убыткам, чем расходы торговцев на проведение безналичной оплаты товаров и услуг. Кроме того, торговые сети потеряют программы лояльности, кэшбек, рассрочки.

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Последствия почувствуют и сети бытовой техники, продажи которых стимулируются кредитам. К тому же, перестанет развиваться инфраструктура таких платежей.

Верховная Рада отсрочила обязательное применение РРО, регистраторов расчетных операций, для физлиц-предпринимателей.