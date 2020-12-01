Предприниматели, которые не платят налоги, не имеют право на помощь от государства

ФЛП, которые не оплатили 8 тыс налогов, не имеют права на "коронавирусную" помощь. Фото: pexels.com

ФЛП, которые не оплатили 8 тыс. грн налогов, не имеют права на "коронавирусную" помощь.

Такое мнение высказала глава комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Она считает, что ФОПы, которые не оплатили в казну 8 тыс. грн налогов в год, не имеют право на "коронавирусную" помощь от государства, рассказывает "Экономическая правда".

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"Должно быть железное правило: заплатил налоги – государство тебе помогает. Даже в Германии, например, самозанятые лица уплатили примерно 9 тысяч евро налогов в год - получили 5 или 6. То есть даже не 100 процентов уплаченных налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч гривен. Хочу посмотреть, честно. Суммы, которые мы выплачиваем, соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто их платит" – высказалась нардепка.

Владимир Зеленский окажет помощь ФЛП. Речь идет о деньгах на списание налоговых долгов, освобождение от уплаты ЕСВ и единого налога ФЛП 1-й группы. Социальные инициативы планируют финансировать из фонда борьбы с Covid-19.