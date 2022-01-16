Предпринимателей будут штрафовать за отказ принять оплату картой

В Украине будут штрафовать за отказ принять оплату картой.
Отказ покупателям в проведении безналичной оплаты за покупки – приобретенные товары и услуги – в торговых точках теперь считается ограничением прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за которое предусмотрена ответственность, сообщает Госпродпотребслужба.
Бизнес будут штрафовать, если клиент подаст на них жалобу.
Клиент имеет право выбирать способ расчета по своему усмотрению в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей". В свою очередь, предприятия, которые обязаны принимать безналичную оплату по закону, должны обеспечить покупателя такой формой оплаты.
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Штрафы:
за отказ покупателю в реализации его прав – десятикратная стоимость товара (не менее 85 гривен);
за нарушение правил торговли – до 27 тысяч рублей.
Не подпадают под действие закона только те предприниматели, которые работают в населенных пунктах, где проживают менее 25 тысяч человек. Остальные должны иметь PоS-терминал или QR-код.
Украинские банки могут блокировать карты украинцам и обращаться к клиентам за объяснениями в случае нетипичных операций, не отвечающих их финансовым возможностям. Максимальная сумма анонимных переводов составляет 5 тысяч гривен.
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